Economía

Vicepresidenta dice que crecimiento económico debe reflejarse en oportunidades para la población

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La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el desarrollo económico debe reflejarse en mejores oportunidades para la población, durante un acto conmemorativo por los 50 años de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE).

Peña ofreció estas declaraciones al participar en la presentación del libro “Medio Siglo de Innovación, Liderazgo y Desarrollo”, donde señaló que el crecimiento debe tener impacto directo en la gente.

El verdadero crecimiento es el que empodera a las personas y siembra bases sólidas para las generaciones futuras”, expresó.

Durante su intervención, indicó que la publicación recoge la trayectoria de ADEPE y su papel en iniciativas de desarrollo en la provincia Espaillat, resaltando la importancia de la coordinación entre distintos sectores.

Libro recoge trayectoria de la institución

El presidente de ADEPE, Amable Guzmán, señaló que el libro documenta los principales aportes de la organización en áreas económicas y sociales a lo largo de cinco décadas.

“Hoy nos convoca algo más que la presentación de un libro; nos convoca la memoria y una historia construida por ciudadanos visionarios”, dijo.

Actividad reunió a autoridades locales

El acto se realizó en el Teatro Don Bosco de Moca y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas la gobernadora Patricia Muñoz, el senador Carlos Gómez, el alcalde Miguel Guarocuya Cabral y el diputado Robinson Santos.

También asistieron representantes del sector empresarial, comerciantes y miembros de la institución.

El evento forma parte de las actividades organizadas por ADEPE con motivo de su 50 aniversario.

Fuente: N Digital

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