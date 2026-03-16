CLÁSICO MUNDIAL DE BEÍSBOL

Alex Rodríguez: Este es el juego más grande en la historia de la isla de nosotros

Alex Rodríguez dijo que hoy 12 millones de personas en República Dominicana estarán viendo el partido, lo que lo convertirá en un toque de queda.

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Alex Rodríguez considera que el partido de esta noche, frente a los Estados Unidos, es el juego más importante en la historia de República Dominicana.

Rodríguez fue entrevistado por la periodista Natacha Peña y el exbeisbolista José Reyes en la previa del partido realizada por el grupo de medios Panorama, que transmite el Clásico a través de VTV 32 y en alianza con Teleantillas canal 10 y Coral 39.

Rodríguez dijo que hoy 12 millones de personas en República Dominicana estarán viendo el partido, lo que lo convertirá en un toque de queda.

«Este es el juego más grande en la historia de la isla de nosotros», dijo Rodríguez.

El exjugador de los Vigilantes de Texas, Marineros de Seattle y Yankees de Nueva York protagonizó en el día de ayer un video en sus redes sociales asegurando que la Selección de Béisbol de República Dominicana tiene una “atmósfera muy buena”.

Además, valoró el trabajo realizado por el staff de operaciones y coaches del combinado tricolor.

Los norteamericanos y caribeños se enfrentarán a partir de las 8:00 de la noche en el loanDepot park de Miami y el ganador avanzará a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para enfrentarse a Venezuela o Italia.

FUENTE: LISTIN DIARIO

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