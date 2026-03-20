La “chaqueta flow”, un nuevo símbolo para el béisbol dominicano

La llamada “chaqueta flow” se ha convertido en uno de los símbolos más llamativos dentro del equipo de Selección de béisbol de República Dominicana durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, una iniciativa que mezcla identidad dominicana, creatividad y espíritu de equipo.

La historia comenzó tras un partido de exhibición en Santo Domingo frente al equipo de Detroit Tigers. Luego de la victoria, el jugador Gerardo Perdomo tomó la palabra en el dugout con un objeto particular: una pesa decorada con plátanos y una cadena, además de una chaqueta con los colores de la bandera dominicana.

En ese momento anunció que la prenda sería entregada al jugador más destacado del partido, inaugurando una tradición dentro del equipo. El primer elegido fue Junior Caminero, quien tuvo una actuación perfecta al bate al irse de 4-4 con un cuadrangular.

La llamada “chaqueta flow”.

Una tradición que se volvió viral

El momento fue grabado y publicado en las redes sociales del equipo, donde rápidamente se volvió viral. Según explicó Gregory Castro al periodista German García, de ESPN, la iniciativa buscaba fortalecer la integración entre los jugadores.

La idea era crear un ambiente más relajado dentro del equipo, donde los peloteros pudieran divertirse. También celebrar los logros individuales sin perder el enfoque competitivo.

El cuadrangular que encendió el estadio

Días después, la chaqueta volvió a ser protagonista cuando Caminero rompió el empate frente a Selección de béisbol de Nicaragua con un imponente cuadrangular al jardín central.

En un momento de alta tensión, con el marcador igualado 3-3 y el estelar Manny Machado en las bases, el batazo provocó la euforia de miles de fanáticos dominicanos presentes en el estadio.

Al cruzar el plato, el jugador fue recibido por sus compañeros con la “chaqueta flow”, mientras también se sumaban a la celebración figuras como Julio Rodríguez y Oneil Cruz.

Inspiración en las Grandes Ligas

La idea de la chaqueta tiene su origen en una tradición similar implementada por los Toronto Blue Jays durante la postemporada de 2025.

En ese caso, la iniciativa la impulsó Héctor Lubrón, traductor del estelar dominicano Vladimir Guerrero Jr., y se hizo popular entre los fanáticos por reflejar la diversidad del equipo.

Posteriormente, Guerrero Jr. decidió mandar a confeccionar una versión especial para el conjunto dominicano. Además, se creó la peculiar pesa con plátanos utilizando tecnología de impresión 3D, reforzando el concepto de identidad nacional.

Apodos y cultura dentro del equipo

La chaqueta incluye nombres de varios jugadores del equipo, entre ellos Soto, Vladdy, Manny, Perdomo y J-Rod. Además de apodos como “La Tormenta”, “El Oso” y “La Máxima”.

Muchos de estos sobrenombres provienen de los usuarios que los peloteros utilizan cuando juegan videojuegos en línea, lo que añade un toque juvenil. También cercano a la tradición.

El legendario Albert Pujols destacó que iniciativas como esta ayudan a fortalecer la unión del equipo y a mantener un ambiente positivo dentro del grupo.

Fuente: CDN