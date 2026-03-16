CLÁSICO MUNDIAL DE BEÍSBOL

Moneda podría decidir quién será el equipo local en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
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La designación del equipo local para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 podría definirse de una manera poco común: un lanzamiento de moneda.

Según informaron fuentes a El Extrabase, si Venezuela derrota esta noche a Italia en la segunda semifinal del torneo, tanto los venezolanos como Estados Unidos llegarían a la final con récord idéntico de 5-1.

Ante ese escenario, el reglamento del Clásico establece que cuando los equipos que disputan la final tienen el mismo porcentaje de victorias, el equipo local se determina mediante un lanzamiento de moneda realizado por la organización del torneo.

Esto significa que, de ganar Venezuela, Estados Unidos sería designado como Home Club para el partido por el campeonato tras ese sorteo. Sin embargo, el panorama cambia si el equipo europeo logra la sorpresa.

En caso de que Italia venza a Venezuela, la novena italiana sería automáticamente el equipo local en la final, ya que llegaría invicta al partido por el título, con mejor porcentaje de victorias que Estados Unidos.

Fuente: N Digital

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