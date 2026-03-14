Clásico Mundial Béisbol: proyectarán juego entre RD y EE. UU. este domingo en la Plaza Santo Domingo

La Alcaldía del Distrito Nacional y Grupo de Medios Panorama informaron este sábado que proyectarán en pantallas gigantes el partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Estados Unidos en la Plaza Santo Domingo.

La iniciativa de la alcaldesa Carolina Mejía es la continuación de una alianza que ha llevado diversión a miles de dominicanos en las dos primeras transmisiones, en los juegos contra Venezuela y Corea del Sur.

La Plaza Santo Domingo, ubicada en la avenida George Washington con Abraham Lincoln, ha sido el epicentro del disfrute de los capitaleños durante dos jornadas históricas en las que el conjunto quisqueyano ha salido por la puerta grande.

Disposición de recursos para el evento

De acuerdo a una nota de prensa, la Alcaldía del Distrito Nacional no solo ha colocado pantallas gigantes y sillas, sino también baños, puestos de comida y bebida, así como un amplio dispositivo de seguridad en coordinación con varios cuerpos castrenses.

La alcaldía indicó que el acuerdo con Grupo de Medios Panorama como plataforma oficial de transmisión de esta justa deportiva ha sido vital para el evento.

El encuentro de semifinal definirá al conjunto que podrá optar por la corona en el partido final el próximo martes. En ese sentido, los criollos cuentan con récord de cinco triunfos sin derrotas, mientras que los estadounidenses sufrieron un revés contra Italia y ganaron los cuatro restantes .

«El impacto de esta iniciativa de Carolina Mejía de llevar alegría a los capitaleños con estos encuentros del Clásico Mundial de Béisbol ha calado tanto que ya otras alcaldías la han replicado en sus respectivas demarcaciones», resaltó el ayuntamiento en la nota.

FUENTYE: DL