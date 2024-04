¿Deben asistir los alcaldes salientes a la toma de posesión? Aquí lo que dice la Ley

Las nuevas autoridades de los diferentes ayuntamientos han sido juramentadas este 24 abril para asumir sus funciones. En varios casos, algunos de los salientes no fueron al acto, ha surgido la duda de si estos deben estar presentes en la ceremonia.

Lo cierto es que, a pesar de los desacuerdos y conflictos que pudieran generarse en la toma de posesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el día de este traspase de mando el síndico saliente y el tesorero tienen que informarle a los nuevos ocupantes la situación financiera del ayuntamiento.

De manera que los alcaldes salientes deben tener preparados y actualizados los documentos justificativos de los recursos disponibles del ayuntamiento depositados en la tesorería municipal o entidades bancarias correspondientes, así como la documentación relativa al catastro e inventario de bienes del municipio.

QUEJA DE MANUEL JIMÉNEZ EN TOMA DE POSESIÓN

Precisamente uno de los cruces de palabras en la toma de posesión de los alcaldes lo escenificó Manuel Jiménez en la demarcación de Santo Domingo Este, quien al entregar el cargo a su sucesor Dío Astacio se quejó por la forma en que se desarrollaba el acto.

Al ya exalcalde al querer presentar su informe financiero de su gestión en el acto de la juramentación, se le dijo que luego y que el documento solo se entregaba a las nuevas autoridades.

Sin embargo, Jiménez insistía en que tenía que leer el informe antes del discurso del nuevo alcalde, y la negativa a esta petición desencadenó su descontento por el desarrollo de la juramentación calificando este acto de un atentado contra lo que indica la ley.

“Con esto de la Constitución no se puede inventar. Eso lo quiero decir de entrada porque esto es un atentado contra los preceptos elementales de las leyes de este país. ¿Y qué es esto? ¿Y pa´ dónde es que va esto? No, así no, me disculpan la imprudencia si lo fuera”, dijo el alcalde saliente.

OTROS NO ASISTIERON

En Santo Domingo Norte y Santiago la toma de posesión no fue objeto de cruces, sobre todo porque la misma transcurrió con la novedad de que ni Carlos Guzmán ni Abel Martínez acudieron a la juramentación y presentación del informe financiero ante las nuevas autoridades.

La perremeísta Betty Gerónimo, quien asume como la primera mujer en dirigir la Alcaldía de Santo Domingo Norte, hizo un llamado al liderazgo social, religioso, político y empresarial.

Mientras que en Santiago el actual candidato a la presidencia de la República se hizo representar por Ambiorix Gónzales, presidente de la sala capitular saliente, para la juramentación del alcalde electo Ulises Rodríguez.

