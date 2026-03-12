Dominicana lidera ofensiva del Clásico Mundial

La selección de República Dominicana ha impuesto su poder ofensivo en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, liderando varias de las principales estadísticas colectivas del torneo.

De acuerdo con datos compilados por Sofascore para elCaribe, el conjunto dominicano encabeza el campeonato en carreras anotadas con 41, superando a Estados Unidos (35) y Japón (34). Este rendimiento confirma la capacidad ofensiva del lineup quisqueyano, considerado uno de los más peligrosos del torneo.

El dominio dominicano también se refleja en la producción de carreras impulsadas, donde el equipo ocupa el primer lugar con 40 remolcadas, seguido por Japón (33) y Estados Unidos (32).

El poder dominicano marca la primera ronda

El bateo de poder ha sido uno de los grandes motores del éxito dominicano en el Clásico Mundial. La selección caribeña lidera el torneo en jonrones con 13 cuadrangulares.

Italia aparece en segundo lugar con 12, mientras que Japón y México comparten el tercer puesto con ocho jonrones cada uno. Australia completa el top cinco con siete.

Estos números reflejan la agresividad ofensiva del lineup dominicano, que cuenta con múltiples bateadores capaces de cambiar el rumbo de un juego con un solo swing.

Estados Unidos domina en hits, pero RD se mantiene arriba

En la categoría de hits, Estados Unidos encabeza la clasificación con 41 imparables, seguido de cerca por República Dominicana e Italia, ambos con 40.

Japón y Venezuela completan el grupo de los cinco equipos con más hits del torneo, cada uno con 37.

A pesar de no liderar esta estadística específica, la combinación de poder, producción de carreras y eficiencia ofensiva mantiene a República Dominicana como una de las selecciones más dominantes del Clásico Mundial.

El rendimiento ofensivo del equipo dominicano refuerza su condición de favorito al título y confirma la profundidad de su alineación en el torneo internacional.

