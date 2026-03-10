El perdedor del duelo entre República Dominicana y Venezuela enfrentará a Japón en cuartos del Clásico Mundial 2026

La selección de República Dominicana continuó su paso dominante en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar con contundencia 10-1 a Israel este lunes en el loanDepot Park de Miami, resultado que selló su clasificación a los cuartos de final y aseguró matemáticamente el pase de Venezuela a la siguiente ronda.

El conjunto quisqueyano mantuvo su invicto en el Grupo D al mejorar su marca a 3-0, mostrando una ofensiva explosiva y un pitcheo sólido que lo colocan entre los equipos más fuertes del torneo.

Con la victoria, República Dominicana suma 34 carreras anotadas y apenas cinco permitidas, para un impresionante diferencial de +29. Venezuela también llega invicta con récord de 3-0 y diferencial de +16 (21 anotadas y 5 permitidas). En cambio, Israel y Países Bajos, ambos con marca de 1-2, y Nicaragua, que cayó a 0-4, quedaron eliminados o sin posibilidades reales de avanzar.

El triunfo dominicano, además de asegurar su clasificación, garantizó el pase de Venezuela a la siguiente fase, por lo que ambos equipos ya tienen su boleto a los cuartos de final.

Ahora el Grupo D entra en su fase decisiva con el esperado enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela, programado para este miércoles a las 8:00 de la noche (hora de República Dominicana) en el mismo escenario de Miami.

El partido definirá el primer lugar del grupo. El ganador avanzará como líder del Pool D y enfrentará en los cuartos de final al segundo clasificado del Grupo C, un rival que en teoría representa un camino más accesible hacia las semifinales.

Por el contrario, el equipo que termine en segundo lugar tendrá que medirse al poderoso Japón, campeón defensor e invicto en el Grupo C, lo que supondría un reto mucho mayor en la ruta hacia el título.

El choque promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda del torneo, con dos potencias del béisbol latinoamericano que cuentan con figuras de Grandes Ligas como Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz y Manny Machado por República Dominicana, y Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y José Altuve por Venezuela.

Con el liderato del grupo en juego y un camino más favorable hacia el campeonato, el duelo del miércoles en Miami promete un ambiente electrizante entre dos de las selecciones favoritas del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Fuente: De Ultimo Minuto