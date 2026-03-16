Estados Unidos vence a República Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Desde El Veedor Digital

La selección de Estados Unidos derrotó 2-1 a República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido muy cerrado disputado en el estadio loanDepot Park de Miami. Con esta victoria, el conjunto estadounidense avanzó a la final del torneo.

El equipo dominicano comenzó ganando temprano en el juego gracias a un jonrón solitario de Junior Caminero, que puso el marcador 1-0 en las primeras entradas. Sin embargo, en el cuarto inning Estados Unidos respondió con dos cuadrangulares consecutivos de Gunnar Henderson y Roman Anthony, que cambiaron el rumbo del encuentro y colocaron el marcador final 2-1.

En el montículo, el abridor estadounidense Paul Skenes tuvo una actuación sólida y ayudó a controlar a la poderosa ofensiva dominicana. El bullpen de Estados Unidos también fue clave para mantener la ventaja durante las últimas entradas del partido.

El final del juego estuvo marcado por la polémica. La última jugada terminó con un tercer strike discutido, que dejó a la República Dominicana sin oportunidad de empatar el marcador, generando debate entre aficionados y analistas.

A pesar de la derrota, la selección dominicana había tenido un torneo ofensivo destacado, acumulando varias victorias contundentes antes de llegar a esta semifinal.

Con este resultado, Estados Unidos jugará la final del Clásico Mundial de Béisbol contra el ganador del partido entre Venezuela e Italia, programado para definir al otro finalista del torneo.