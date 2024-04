Guillermo Moreno sobre alianza con Zorrilla Ozuna: “El que apoya mi candidatura yo no lo voy a rechazar”

SANTO DOMINGO. El candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, defendió este jueves el apoyo recibido por el presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, a quien criticó duramente cuando eran rivales políticos.

Moreno, quién estará en la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno, Alianza País, y una larga lista de partidos políticos entre los que se encuentran el PCR, denunció en 2016 cuando estuvo en oposición y Zorrilla Ozuna era el director del Inespre, que el último tenía “un huacal de botellas” en esa institución. Sin embargo, recibió recientemente el apoyo de Zorrilla Ozuna quien lo proclamó candidato a senador en la casilla del PCR.

“Ahora en 2024 esos partidos han asumido el apoyo a mi candidatura. En ese sentido, esa es la circunstancia nueva. Si tu buscas muchas de esas declaraciones, fueron parte de una época, un período en el que hice su señalamiento. Lo que demuestra mi sentido de responsabilidad en la oposición”, señaló Moreno entrevistado en programa El Despertador por los periodistas Rosa Encarnación, Ezequiel Abiú y Ana Mitila Lora.

“Yo he ido a un acto en el que se me da un apoyo. Y el que apoya mi senaduría yo no lo voy a rechazar. Ahora yo tengo un perfil y una línea de conducta y he dicho muy claro a qué voy al Senado y uno de mis ejes es precisamente fortalecer la lucha contra la corrupción y la transparencia”, sentenció.

Propuesta de Guillermo Moreno

Señaló que, además de la corrupción, entre sus propuestas se encuentran “el proyecto de ley de reformas de la ley de Compras y Contrataciones para garantizar que haya más transparencia y crear un régimen especial para las Mipymes, porque no están en condiciones de poder competir, lo mismo con dividir los proyectos de Obras Públicas en varias partidas para fraccionarlas”.

También la modificación a la ley de Acceso a la Información Pública ya que “existen obstáculos del pasado, que han servido para que los ciudadanos no puedan acceder a información sobre el uso fondos públicos”.

Subrayó también que buscará fortalecer la “declaración jurada de bienes porque no debe ser una formalidad, quien tiene que haber un mecanismo de constatación para confirmar los datos entregados a la entrada y la salida de los funcionarios al Estado dominicano”.

Asimismo, aseguró que una vez en el Congreso continuará con la política de Alianza País de no aceptar los fondos del cofrecito ni del barrilito, como hiciera el diputado nacional Fidelio Despradel que sentó el precedente de rechazarlo desde el primer día que estuvo en la Cámara “y nosotros haremos lo mismo”.

Similitudes con los casos de corrupción con el pasado El aspirante a senador dijo que los actuales casos de corrupción Calamar y Medusa guardan similitud a cuando él depositó las 108 pruebas que a su entender detallaban cómo Funglode se convirtió en “el cuerpo del delito” de un entramado de corrupción en el cual los contratistas eran conminados a pagar “un pequeño regalito” para la construcción del edificio de Funglode y que en su momento la fiscal Yeni Berenice Reynoso desestimó y archivó y eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y recibió el mismo trato, con excepción de la fiscal Miriam Germán Brito quien consideró que debía ser investigado.

Fuente: Diario Libre