J-Rod se luce con el guante y le roba un jonrón a Aaron Judge

Con tantas estrellas en el campo para las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Estados Unidos, cada lanzamiento podría convertirse en un momento memorable. Y ahí entra Julio Rodríguez.

El jardinero central de la selección de República Dominicana le robó un jonrón al bateador Aaron Judge en la parte alta de la quinta entrada, siguiendo la trayectoria de la pelota hasta la pared y calculando su salto a la perfección para devolverla. El enérgico equipo dominicano ya está acostumbrado a las celebraciones de jonrones —tras haber establecido el récord del Clásico Mundial de Béisbol con 15—, pero también tienen reacciones dinámicas ante jugadas defensivas espectaculares.

Cuando J-Rod atrapó la pelota, lanzó un grito primitivo y cruzó los brazos en forma de X. El jardinero izquierdo Juan Soto lo recibió en la zona de advertencia y chocaron los pechos. Judge solo pudo lanzar su bate a un lado después de que su intento de conectar el tercer jonrón solitario del equipo de Estados Unidos se quedara corto.

Existe un historial de increíbles robos de jonrones cuando Estados Unidos y República Dominicana se enfrentan en el Clásico Mundial de Béisbol (quizás recuerden cuando Adam Jones le robó uno a Manny Machado en 2017), y Rodríguez le dio la vuelta a la situación con otro jonrón memorable para el equipo de Estados Unidos.

FUENTE: EL NUEVO DIARIO