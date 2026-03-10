Japón gana invicto el grupo C y espera por Dominicana o Venezuela

Ya clasificado para los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol, Japón, vigente campeón del torneo, cerró la primera fase manteniendo el invicto tras derrotar 9×0 a la República checa.

El resultado final en el marcador del Tokyo Dome no fue el reflejo de lo sucedido este martes, ya que los asiáticos, sin su estrella Shohei Ohtani, que descansó, sufrieron mucho para imponerse a un equipo checo que ni siquiera está formado por profesionales.

El resultado hace que para este miércoles, el que resulte derrotado en el duelo entre Dominicana y Venezuela, enfrentará a los nipones en cuartos de final.

El combinado asiático tuvo que esperar hasta la octava entrada para estrenar el marcador frente a una novena que se marcha del torneo sin una sola victoria.

Los lanzadores checos se mostraron especialmente acertados y fueron ponchando uno a uno a los bateadores nipones, algunos de los cuales brillan en las Grandes Ligas.

El abridor checo Ondrej Satoria, un electricista que ya fue noticia cuando ponchó a Ohtani en el Clásico Mundial de 2023, mantuvo a Japón sin anotar antes de abandonar el juego en la quinta entrada, en lo que fue su despedida de su selección.

Al borde de las lágrimas al dejar el montículo, Satoria recibió una gran ovación del público japonés.

Control desde el principio

Japón comenzó a decidir el partido cuando un error de tiro de los checos permitió a Teruaki Sato anotar en la octava entrada.

Luego, Ukyo Shuto conectó un jonrón de tres carreras que dio un respiro a Japón. Munetaka Murakami, el nuevo fichaje de los Chicago White Sox, que se había ponchado dos veces en el partido, disparó un grand slam en la novena entrada.

Japón, que busca un cuarto título en el Clásico Mundial para aumentar su récord, cierra la primera fase con cuatro victorias en otros tantos partidos y continuará ahora la fase de eliminación directa que se disputará en Estados Unidos.

A partir de este momento «si perdemos el próximo partido, se acabó, así que sabemos que tenemos que darlo todo tanto en el pitcheo como en el bateo», declaró tras el partido el entrenador japonés, Hirokazu Ibata.

«Vamos a tratar de hacer ajustes para mantener la chispa una vez que estemos allá. El hecho de que todos los lanzadores hayan podido lanzar en esta ronda debería tener un impacto realmente grande una vez que lleguemos allí (Estados Unidos)», añadió el mánager nipón.

Fuente: