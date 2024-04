Jean Alain: “No instruí a la dirección financiera para temas irregulares”

Send an email

El exprocurador Jean Alain Rodríguez y principal implicado en el caso Medusa dijo que no instruyó a la dirección financiera para temas irregulares.

“En ningún momento instruí al dirección general administrativa y financiera ni para temas irregulares, ni para ningún otro tema que ha sido planteado acá utilizando mi nombre, todo eso es falso”, afirmó Rodríguez.

De igual forma, detalló que en su cargo como procurador general no tenía autoridad sobre las acciones tomadas por el órgano financiero debido a su independencia.

“Esa dirección no recibe órdenes de un superior jerárquico la ley no lo contempla, operan de forma independiente porque así lo establece la ley”, explicó.

Además, dijo que su única relación con ese departamento era para instruirle sobre las políticas públicas que habían sido aprobadas por el consejo.

“El procurador general de la República, ni el actual, ni el pasado, ni el antepasado es el superior jerárquico de esas personas… En mi caso particular no daba a esos directores generales instrucciones que no fuesen de las políticas públicas del consejo previamente aprobadas”.

Fuente: N Digital