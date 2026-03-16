Juan Soto: “Aaron tiene a EE. UU. en el pecho y yo a República Dominicana”

Redacción El estelar jardinero dominicano Juan Soto habló sobre su relación con Aaron Judge, a propósito del enfrentamiento entre República Dominicana y Estados Unidos, dejando claro que aunque existe amistad fuera del terreno, dentro del juego cada uno defenderá a su país.

Soto describió a Judge como “una tremenda persona, un gran amigo y un gran compañero”, recordando el tiempo que compartieron en el béisbol profesional. Señaló que, hasta el día de hoy, ambos mantienen una buena relación y comunicación, algo que valora mucho.

Sin embargo, el dominicano fue enfático al explicar que todo cambia cuando llega el momento de competir. “Él tiene Estados Unidos en el pecho y yo tengo República Dominicana”, expresó Soto al referirse al duelo entre ambas selecciones.

El jugador indicó que su objetivo será dar lo mejor de sí para ganar el partido, mientras que espera que Judge haga lo mismo por su equipo. “Cuando entremos al terreno del juego se paran las aguas. Él por su lado y yo por el mío”, agregó.

El comentario refleja el respeto y la rivalidad deportiva que existe entre dos de las grandes figuras del béisbol actual, quienes ahora se verán las caras representando a sus respectivos países.

FUENTE: NOTICIAS TELEMICRO