RD enfrenta a EE.UU. en una semifinal histórica del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Desde El Veedor Digital

Miami, FL. La selección de República Dominicana se enfrenta este domingo a Estados Unidos en una de las semifinales más esperadas del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido que definirá quién avanza a la gran final del torneo.

El encuentro está programado para las 8:00 de la noche (hora del Este) en el loanDepot Park de Miami, escenario que reúne a dos de los equipos considerados favoritos para ganar el campeonato.

Camino a la semifinal

República Dominicana llega invicta al partido tras una sólida actuación durante el torneo. En los cuartos de final derrotó 10-0 a Corea del Sur, avanzando con autoridad a la ronda semifinal.

Por su parte, Estados Unidos consiguió su pase luego de vencer 5-3 a Canadá, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

Duelo de potencias del béisbol

El choque enfrenta a dos plantillas repletas de estrellas de las Grandes Ligas. El estilo disciplinado del equipo estadounidense contrasta con el juego ofensivo y enérgico del conjunto dominicano, que ha destacado por su producción de carreras durante el torneo.

Según reportes previos al partido, los lanzadores probables para abrir el juego serían Luis Severino por República Dominicana y Paul Skenes por Estados Unidos, en un duelo que podría marcar el ritmo del encuentro desde las primeras entradas.

Ambiente esperado en Miami

Aunque el partido se disputa en territorio estadounidense, se espera una fuerte presencia de fanáticos dominicanos en Miami, ciudad con una gran comunidad caribeña y fuerte tradición beisbolera.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde se enfrentará al vencedor de la otra semifinal del torneo.