RD vence a Venezuela y asegura el liderato del Grupo D en el Clásico Mundial

Desde El Veedor Digital

Miami, EE. UU. – La selección de República Dominicana se impuso 7 carreras por 5 a Venezuela en un partido lleno de ofensiva y emoción, correspondiente a la última jornada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con esta victoria, el conjunto dominicano terminó invicto en la fase de grupos y aseguró el primer lugar de su zona.

El equipo dominicano mostró su poder ofensivo desde el inicio del juego. Un cuadrangular de Juan Soto en la primera entrada abrió el marcador, mientras que Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr. también conectaron jonrones para ampliar la ventaja durante el encuentro.

Venezuela respondió con anotaciones clave en las primeras entradas gracias a batazos de Maikel García y Luis Arráez, manteniendo el marcador cerrado. Sin embargo, la ofensiva dominicana logró tomar ventaja en el tercer inning y administrarla durante el resto del partido.

En la novena entrada, el conjunto venezolano intentó reaccionar y anotó dos carreras que acercaron el marcador a 7-5, pero el relevo dominicano logró cerrar el juego y asegurar la victoria.

Con este resultado, República Dominicana concluye la fase de grupos con marca perfecta y se queda con el liderato del Grupo D, mientras que Venezuela avanza como segundo lugar. Ambos equipos continúan su camino en los cuartos de final del torneo, donde buscarán acercarse al título mundial.