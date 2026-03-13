República Dominicana y Corea se enfrentan desde las 6:30 de este viernes, «el que pierde sale»

Este viernes desde las 6:30 de la tarde la República Dominicana choca con Corea en el estadio London tipo parque en la ciudad de Miami buscando avanzar a la serie semifinal del clásico Mundial de béisbol 2026.

Los dominicanos llegan con cuatro victorias sin derrotas y liderado la mayoría de los encasillados ofensivos del evento.

Las expectativas están creadas alrededor del equipo quisqueyano que ha enseñado una explosiva ofensiva, un gran relevo y una armonía contagiosa que demuestra la unidad en el equipo.

El lanzador abridor será Christopher Sánchez, pitcher zurdo que pertenece a la organización de los Filis de Filadelfia, y que trabajó en el partido inaugural contra Nicaragua.

En esa ocasión el pasado viernes 6 de marzo Sánchez solamente pudo trabajar en una entrada y un tercio permitiendo 6 hits tres carreras limpias y logrando cuatro ponches.

Para derrotar a Corea necesita mantenerse en el box al menos 5 sólidas entradas antes de que el relevo se haga cargo.

Si bien la ofensiva dominicana es explosiva y hasta ahora la mejor del evento los bates coreanos son de cuidado, y es por ello que este partido llama la atención.

Será la primera vez en seis clásicos mundiales que ambas escuadras se ven de frente.

El lanzador abridor por Corea este viernes ante República Dominicana será el veterano Hyun Jin Ryu, quién luego de 10 temporadas en las grandes ligas con muchos altibajos por lesiones que incluyen varias temporadas sin un hogar por una cirugía «Tommy John», decidido regresar a casa, a la liga profesional KBO.

En 10 temporadas en las Grandes Ligas con los Blue Jays y los Dodgers, Ryu acumuló un récord de 78-48 con una efectividad de 3.27, un WHIP de 1.18, 934 ponches y tres blanqueadas. Fue finalista del premio Cy Young en dos ocasiones y quedó en segundo lugar en la Liga Nacional en 2019 tras registrar la mejor efectividad de la MLB con 2.32. Ryu también ayudó a los Dodgers a ganar banderines consecutivos de la Liga Nacional en 2017 y 2018, y formó parte de dos equipos de los Blue Jays que llegaron a los playoffs.

Fuente: Panorama