Shohei Ohtani dice está ansioso por enfrentar a los jugadores latinos en el Clásico Mundial

MIAMI, Florida – En una concurrida rueda de prensa previa a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC), Shohei Ohtani compartió sus impresiones sobre el próximo reto de la selección de Japón: enfrentar a las potencias de América Latina.

Con una mezcla de respeto y entusiasmo, el jugador de los Dodgers de Los Ángeles se refirió a la particularidad del juego en la región, subrayando que, aunque las reglas son las mismas, la energía que rodea al béisbol latino es incomparable.

Puntos destacados de sus declaraciones:

Diferencias culturales: «Creo que el béisbol de América Latina es un poco distinto al de Japón y Estados Unidos» , señaló Ohtani. «Forma parte de su cultura y estamos ansiosos por enfrentar a esos países» .

La atmósfera en las gradas: Al ser consultado sobre el contraste entre la disciplina japonesa y la pasión latina, Ohtani fue claro: «La atmósfera en las gradas sí es diferente; cómo se celebra… cada país tiene su forma peculiar de hacerlo» .

Un lenguaje universal: A pesar de las diferencias de estilo, Ohtani enfatizó la unidad del deporte: «En realidad no veo tan grandes diferencias [en el juego]… si es una bola, es una bola; si es un strike, es un strike. El béisbol es como un idioma único y la experiencia es fantástica».

Rumbo al choque contra Venezuela

Japón se medirá ante una invicta Venezuela en un duelo que promete paralizar el mundo del béisbol. Ohtani, quien ha enfrentado a gran parte del roster venezolano en las Grandes Ligas, reconoció que la familiaridad con los jugadores latinos hace que el enfrentamiento sea aún más especial.

Aunque en esta edición Ohtani se ha centrado en su rol como bateador, su presencia en la caja de bateo será el principal obstáculo para el pitcheo venezolano en su búsqueda por el pase a las semifinales.