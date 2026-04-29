Cinco talentos de Alofoke Media Group lideran el ranking de los 100 comunicadores más influyentes de RD 2025

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SANTO DOMINGO. – En un ecosistema mediático cada vez más competitivo y digitalizado, Alofoke Media Group ha reafirmado su hegemonía en la comunicación dominicana. Según el más reciente ranking presentado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), cinco de sus figuras estelares no solo figuran en la prestigiosa lista de los 100 comunicadores más influyentes de 2025, sino que lideran los niveles de impacto y preferencia en la audiencia nacional.

El ranking, dirigido por el periodista y abogado Kelvin Faña, posiciona a Santiago Matías (Alofoke) en la cúspide de la influencia nacional, ocupando el primer lugar con una cifra histórica de 392,858 votos. Este resultado consolida a Matías como el comunicador de mayor tracción y relevancia en la República Dominicana, encabezando un movimiento que ha transformado la manera de hacer comunicación en el Caribe.

Un equipo de alto impacto

La influencia del grupo no se limita a su líder. El popular programa «Esto no es Radio» demuestra su fortaleza al colocar a tres de sus integrantes clave dentro de los puestos más altos de la lista:

• Ramón Tolentino: Se ubica en la posición número 20 con 271,825 votos, destacándose por su periodismo de investigación y su estilo directo que resuena profundamente en la sociedad.

• Pedro Casals: Logra la posición número 39 con 231,217 votos, reafirmando su peso como analista y voz de opinión necesaria en el debate público.

• José Martínez Brito: Figura en el puesto número 63 con 230,331 votos, reconocido por su capacidad de análisis jurídico y social.

Asimismo, el liderazgo informativo del grupo se extiende a sus plataformas digitales de noticias. Héctor Romero, director del periódico Último Minuto, se alzó con la posición número 31 tras obtener 231,669 votos, evidenciando que la influencia del grupo abarca tanto el entretenimiento como la información veraz y de último minuto.

FUCIMDRES explicó que esta tercera edición del ranking fue elaborada en colaboración con tres prestigiosas empresas de relaciones públicas. El estudio se basó en encuestas realizadas a través de Facebook e Instagram entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025.

FUCIMDRES explicó que esta tercera edición del ranking fue elaborada en colaboración con tres prestigiosas empresas de relaciones públicas. El estudio se basó en encuestas realizadas a través de Facebook e Instagram entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025.

El proceso contó con una participación masiva que alcanzó un total de 402,022 votos, involucrando a 321 profesionales vinculados al sector de la comunicación. La consulta buscaba identificar a las figuras con mayor incidencia, reconocimiento e impacto tanto en medios tradicionales como digitales, un terreno donde Alofoke Media Group ha demostrado ser imbatible durante este año.

Con estos resultados, el grupo de medios liderado por Santiago Matías no solo celebra el éxito individual de sus talentos, sino que ratifica su modelo de gestión de contenidos como el de mayor alcance e influencia en la República Dominicana contemporánea.

El proceso contó con una participación masiva que alcanzó un total de 402,022 votos, involucrando a 321 profesionales vinculados al sector de la comunicación. La consulta buscaba identificar a las figuras con mayor incidencia, reconocimiento e impacto tanto en medios tradicionales como digitales, un terreno donde Alofoke Media Group ha demostrado ser imbatible durante este año.

Con estos resultados, el grupo de medios liderado por Santiago Matías no solo celebra el éxito individual de sus talentos, sino que ratifica su modelo de gestión de contenidos como el de mayor alcance e influencia en la República Dominicana contemporánea.

Fuente: De Ultimo Minuto