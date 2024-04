¿Cúales de estas sagas que verás a continuación, ha sido tu favorita?

El cine trae magníficas historias y las cuenta de la forma más mágica posible, sin embargo, las continuaciones de las películas tienden a no impresionar tanto como la primera, sin embargo, hay sagas que a día de hoy siguen siendo icónicas.

La RAE define una saga como: «Serie de obras literarias, cinematográficas o lúdicas que tienen entre sí unidad argumental, de intención o de personajes», lo que quiere decir que, en este caso, se trata de varias películas que van de la mano. Hay sagas que con el tiempo se han vuelto icónicas y conocidas por todo el mundo, sagas que tan solo con una silueta o una melodía, las reconoces. Éstas han perdurado en la historia del cine e incluso siguen sacando nuevas películas.

James Bond

Saga James Bond

En 1962 se estrenó la primera película del icónico espía británico agente del MI6 y a día de hoy ha habido 6 diferentes actores que interpreten a éste, pero con 26 películas. Sin embargo, la última generación fue interpretada por Daniel Craig en 5 películas, despidiéndose del personaje en 2021. La saga es bien conocida por las glamourosas misiones en las que participa el agente 007 con sus icónicos autos Aston Martin, sus trajes impecables y su mítica bebida, el Martini «shaken, not stirred«. Ahora, el gran misterio de la franquicia es qué actor británico resucitará a «Bond, James Bond».

Indiana Jones

Saga Indiana Jones

La aventura de Indiana Jones salió al cine en 1981 y con cuatro películas, regresa con la más reciente entrega en 2023. Harrison Ford, le ha dado vida al legendario arqueólogo a través de junglas y ruinas a lo largo de la saga y todas las películas (a excepción de la última) han sido dirigidas por Steven Spielberg. El nostálgico estreno de este verano fue dirigido por James Mangold y fue un éxito absoluto en taquilla.

Star Wars

Saga Star Wars

«May the force be with you«, probablemente la franquicia y saga más completa y larga que existe. Las míticas películas de George Lucas comenzaron en 1977 con la trilogía original, pero en 1999 llegó la trilogía precuela, que fue seguida por la trilogía secuela en 2015. Sin embargo, ha habido entregas y estrenos individuales como lo fue Clone Wars en 2008, Rogue One en 2016 y Solo en 2018. Asimismo, hay 6 películas más confirmadas que aún no anuncian el inicio de su producción. La razón por la que Star Wars es tan grande, es porque paralelamente a todos los largometrajes, hay 23 series de televisión que son parte de la saga, tanto animadas como live-action. La primera fue estrenada en 1985 y las más recientes estrenadas en la plataforma de streaming, Disney +, han sido The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y Ahsoka.

Star Trek

Saga Star Trek

Esta saga, creada por Gene Roddenberry, comenzó como serie de televisión y por su gran éxito comenzó a lanzar películas también. Desde la serie original de 1966, Star Trek ha tenido 12 series más y 13 películas. Para todos los trekkies, Capitan Kirk y Spock regresan con 3 series confirmadas que se estrenarán en la plataforma de streaming, Pramount +, y una película que será dirigida por Noah Hawley.

Lord of the Rings

Saga Lord of the Rings

J. R. R. Tolkien inventó el fantástico universo de Middle-Earth con los elfos, los hobbits, los orcs, los hechiceros, los enanos y los místicos anillos. La primera película salió en 2001, The Fellowship of the Ring, y las otras dos se estrenaron en los dos años siguientes. Sin embargo, esta saga se compone también por la trilogía precuela de The Hobbit, de la cuál, la primera película se estrenó en 2012. Sin embargo, Amazon Prime Video produjo la serie precuela a ambas trilogías, Rings of Power, y la estrenó en su plataforma en 2022.

Harry Potter

Saga Harry Potter

La saga de los adolescentes más mágicos que la televisión ha visto. J.K.Rowling escribió los libros sobre los que se basan 8 películas en las que Daniel Radcliffe como Harry lucha contra Voldemort (Ralph Fiennes) con sus dos mejores amigos, Hermione Granger (Emma Watson) y Ron Weasley (Rupert Grint). La primera parte de esta saga se estrenó en 2001 y el largometraje con el que Hogwarts se despidió del público salió en 2011. Por otra parte, la trilogía precuela de Animales Fantásticos protagonizada por Eddie Redmayne, Ezra Miller y Jude Law, en la que en su momento participó Johnny Depp que posteriormente fue reemplazado por Mads Mikkelsen. Por otra parte, está confirmado un remake de las películas ahora en formato serie de televisión por parte de la plataforma de streaming HBO Max.

Matrix

Saga Matrix

Keanu Reeves protagoniza la icónica saga de Matrix con el papel de Neo en 4 entregas comenzando en 1999. Esta historia cyberpunk fue escrita y dirigida por los hermanos Wachowskis y producidas por Joel Silver, sin embargo, la última película, The Matrix Resurrections (2021), fue dirigida únicamente por una de las hermanas Wachowski.

The Godfather

Saga The Godfather

Posiblemente la trilogía más conocida del cine y más mencionada en otras películas y series. La icónica historia de la familia mafiosa italiana Corleone con dos de los personajes principales interpretados por Al Pacino y Robert De Niro que sigue siendo una absoluta maravilla para disfrutar. En 2020 se entregó al reedición y remasterización de la última parte The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

Rocky

Saga Rocky

La historia del boxeador interpretado por Sylvester Stallone se divide en seis entregas de la franquicia de Rocky Balboa. Sin embargo, la saga continúa con las entregas más nuevas, esta vez enfocadas en el hijo del amigo y rival de Rocky, Apollo Creed. En este caso, Michael B. Jordan le da vida al personaje principal, Adonis Creed, en tres películas más, la última siendo estrenada en 2023. Asimismo, Stallone confirmó en 2019 que había discusiones de una serie precuela sobre Rocky Balboa, también, hay rumores de series spinoff de Creed.

John Wick

Saga John Wick

Otras de las películas más famosas de Keanu Reeves son la saga de John Wick, en la que interpreta a un exasesino a sueldo que es forzado a regresar al mundo criminal. El llamado capítulo cuarto se estrenó en 2023 y así como el resto de la saga, fue dirigida por Chad Stahelski.

Alien

Saga Alien

Alien es la franquicia de ciencia ficción que comienza en 1979 bajo la dirección de Ridley Scott con una tripulación de una nave espacial que se encuentra con una forma de vida desconocida tras investigar una transmisión extraña. Otros directores que han tenido la oportunidad de contar la historia de estas formas de vida alienígenas han sido James Cameron, David Fincher y Jean Paul Jeunet. En total, la saga cuenta con seis películas, la última siendo entregada en 2017.

Jurassic Park

Saga Jurassic Park

Jurassic Park es la saga que trae a los dinosaurios de vuelta a la vida. Con siete entregas, es una de las sagas más vistas a nivel mundial. Ésta ha reunido a varios actores de renombre como Laura Dern, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Sam Neill y Bryce Dallas Howard, entre otros. La última película se estrenó en 2022 con el nombre Jurassic World Dominion. Entre los directores de esta saga están J. A. Bayona, Colin Trevorrow, Steven Spielberg y Joe Johnston.

Mission Impossible

Saga Mission Impossible

Tom Cruise es el emblemático actor que hace sus propios stunts, incluso a sus 61 años, en la saga del agente secreto Ethan Hunt. Mission Impossible tiene ocho películas con una confirmada para su estreno en 2024 y la más reciente entregada al cine en 2023. Esta saga tiene algunas de las escenas acrobáticas más impresionantes como lo es la de la última entrega, un recorrido en motocicleta que acaba en un salto a un precipicio con un paracaídas. Algunos de los directores de la saga han sido Christopher McQuarrie, John Woo, J.J. Abrams, Brian De Palma y Brad Bird.

X Men

Saga X Men

X Men son las películas basadas en cómics de superhéroes y antihéroes que incluyen a Wolverine, Professor X, Mystique, Magneto, entre otros. La saga cuenta con 11 películas con actores como Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence, Ian McKellan, Patrick Stewart, ente otros. Estos cómics pertenecen a Marvel Comics, por lo que, en la nueva era de las películas del universo cinematográfico de Marvel, se unificarán con la historia de los X Men.

Fast & Furious

Saga Fast

Los icónicos bandoleros/criminales/héroes que comenzaron como corredores ilegales de autos tienen ya 12 películas, más la entrega spinoff de Hobbs & Shaw con Dwayne The Rock Johnson y Jason Statham. Esta saga comenzó en 2001 con Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster y Michelle Rodríguez como algunos de los protagonistas y después de la trágica muerte de Paul Walker se le dedicó en homenaje la séptima película con ayuda de su hermano Cody Walker para terminar algunas escenas. El estreno más reciente de esta saga fue en 2023 con Fast X, en la que también aparece Jason Momoa como villano.

Karate Kid

Saga Karate Kid

Una saga sobre artes marciales que todos los niños de la década de los ochenta han visto mínimo una vez. Ralph Macchio, Pat Morita, William Zabka y Martin Kove protagonizan esta serie de películas que con una patada movió al mundo. La saga entera cuenta con cuatro películas originales empezando en 1984, un remake con Jaden Smith y Jackie Chan (2010) y la nueva serie de Netflix, Cobra Kai. En el nostálgico show de televisión, regresan William Zabka (Johnny Larwence), Ralph Macchio (Daniel Larusso) y Martin Kove (John Kreese) en sus roles originales, pero a lo largo de las actuales 5 temporadas, van habiendo reapariciones de personajes anteriores como el de Elisabeth Shue, Yuji Okumoto, Tamlin Tomita, entre otros. La quinta temporada tuvo su más reciente estreno en 2022, sin embargo, la sexta temporada se ha visto atrasada por la huelga de guionistas de Hollywood.

Ocean’s

Saga Oceans

Los estafadores con más películas. George Clooney le da vida al famoso estafador Danny Ocean quien se dedica a juntar bandas de 11 a 13 personas para lograr los atracos más sutiles del cine en tres películas, con la primer de 2001. Sin embargo, en 2018 regresa la saga con el más reciente estreno protagonizado por Sandra Bullock como la hermana de Danny Ocean, Debbie Ocean, con una banda de únicamente 8 mujeres que roban la mítica MET Gala.

Batman

Saga Batman

El superhéroe más oscuro de DC Comics, Batman o Bruce Wayne ha sido un personaje que como James Bond ha tenido varios intérpretes, entre ellos Christian Bale, Ben Affleck, Robert Pattinson, Val Kilmer, George Clooney y Michel Keaton, entre otros. De este amado superhéroe ha habido nueve películas sin contar todas las animadas, las de Lego, las de La Liga de las Justicia y otras en las que el personaje haya tenido una breve aparición, como la reciente películas de The Flash. No obstante, la trilogía dirigida por Christopher Nolan con Christina Bale como protagonista de Batman, es una de las más famosas y son películas que incluso estuvieron nominadas a múltiples premios. En el caso de la segunda parte, The Dark Knight, ganaron dos Oscars, uno por la interpretación del villano, The Joker, por Heath Ledger y otro por edición de sonido.

Superman

Saga Superman

Otro de los superhéroes más famosos a nivel mundial, Superman ha tenido 7 películas live action sin contar sus apariciones en La Liga de la Justicia y The Flash, más las películas animadas y de Lego. Además, tiene ha tenido series de televisión como Smallville y la más reciente de HBO Max, Superman & Lois. Entre los intérpretes de Superman están Henry Cavill, Tyler Hoechlin, Tom Welling, Brandon Routh, Christopher Reeve, entre otros. Por otra parte, existe la serie de televisión de otro de los cómics que es derivación del personaje, Supergirl.

Marvel

Saga Marvel

La saga de Infinity de Marvel se compone por 23 películas divididas en tres fases que cuentan la historia de los superhéroes conocidos como Avengers que se unifica a través de una línea narrativa en común, la búsqueda de las piedras del infinito. El primer largometraje de estos se estrenó en 2008 y fue la primera película de Ironman con Robert Downey Jr. La saga cierra con Sipderman Far From Home que se estrenó en 2019 con Tom Holland como protagonista. Marvel es una de las franquicias más populares hoy en día y al haber cerrado esta generación de los Avengers, comienza su próxima saga del multiverso con series de televisión en la plataforma de streaming Disney+ como Loki, así como películas estrenadas en cine como Shang Chi. El universo cinematográfico de Marvel tiene planeadas varias películas y shows para estrenarse en 2024, sin embargo, con la potente huelga de los guionistas y actores en Hollywood, podrían cambiar las fechas.

Halloween

Saga Halloween

La saga de películas de terror slasher independiente que protagoniza Jamie Lee Curtis sobre un asesino serial en Illinois, EE.UU. recientemente estrenó su décimo tercera película en 2022 bajo el nombre Halloween Ends donde el mítico personaje de Laurie Strode se vuelve a enfrentar a la encarnación del mal, Michael Myers. La primera parte se estrenó en 1978 y popularizó el género slasher, así como el tropo de la chica final (la que sobrevive para contar la historia), el asesinato de personajes que abusan de sustancias o son sexualmente promiscuos, o el uso de una canción de entrada para el asesino.

Rambo

Saga Rambo

Sylvester Stallone protagoniza a John J. Rambo en las cinco películas de acción que tuvieron su primer estreno en 1982 con Rambo: First Blood y la última entrega en 2019 con Rambo: Last Blood. Rambo es un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, cuya experiencia en la guerra de Vietnam le traumatizó, pero también le proporcionó habilidades militares superiores, que ha utilizado para luchar contra policías corruptos, tropas enemigas y cárteles de la droga.

Godzilla

Saga Godzilla

Las películas de Godzilla datan de 1954 con una narrativa de ciencia ficción y terror sobre el resultado científico de un experimento con armas nucleares para el ejército de EE. UU. A lo largo de la historia de esta saga, Godzilla ha tenido encuentros semi apocalípticos con otras monstruosas figuras como King Kong. La saga cuenta con 35 películas, entre las cuales se encuentran las películas japonesas originales y las versiones americanas. La última estrenada en 2023 y la próxima programada para 2024, sin embargo, otro de los formatos que ha tomado esta saga es el de videojuegos.

Back to the future

Saga Back to the future

La trilogía de películas de ciencia ficción y comedia en las que Marty McFly viaja en el tiempo de la mano del excéntrico Dr. Emmett Brown para corregir el curso de su vida. Las tres películas fueron dirigidas por Robert Zemeckis, con la primera saliendo a pantallas en 1985 y la última en 1990. Viajando entre el futuro, el presente y el pasado, Back to the Future es una franquicia sumamente influyente en la cultura pop actual.

Mad Max

Saga Mad Max

Una saga distópica de cuatro películas más dos programadas, una para 2024 con el spinoff Furiosa y la otra confirmada, pero sin fecha. Mad Max se enfoca en una historia de ciencia ficción que relata un mundo autodestructivo, donde un policía vengativo se propone detener a una violenta banda de motociclistas. La primera entrega de 1979 fue protagonizada por Mel Gibson, sin embargo, la última película estrenada (2015) tiene las presencias de Tom Hardy y Charlize Theron.

Fuente: El País