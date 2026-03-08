Dominicanos inundan el LoanDepot Park en apoyo a la selección en el Clásico Mundial

Una auténtica marea tricolor se vivió este domingo en el LoanDepot Park, donde miles de fanáticos dominicanos abarrotaron el estadio para apoyar a la Selección de Béisbol de la República Dominicana en su enfrentamiento frente a la Selección de Béisbol de los Países Bajos durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se tiñeron de banderas, camisetas y gorras con los colores patrios, en una demostración de apoyo masivo por parte de la comunidad dominicana residente en la ciudad de Miami y otras localidades cercanas.

Dentro del parque, los cánticos de “¡Dominicana, Dominicana!” y el sonido de tambores y cornetas acompañaron cada jugada del equipo quisqueyano, creando un ambiente de fiesta que convirtió el estadio prácticamente en territorio dominicano.

La presencia de los fanáticos también se hizo sentir durante la contundente victoria de la escuadra dominicana, que derrotó por nocaut 12 carreras por 1 al conjunto de los Selección de Béisbol de los Países Bajos, desatando la euforia entre los presentes.

Familias completas, jóvenes y aficionados del béisbol se congregaron para respaldar a su selección, muchos de ellos viajando desde distintas ciudades de Estados Unidos para ser parte del encuentro.

El ambiente reflejó una vez más la pasión del pueblo dominicano por el béisbol, considerado el deporte rey del país, y el fuerte vínculo de la diáspora con la representación nacional en torneos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol.

Con banderas ondeando y cánticos que retumbaban en cada rincón del estadio, los dominicanos demostraron que, incluso fuera de su tierra, el apoyo a la selección sigue siendo incondicional.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO