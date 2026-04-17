Irán desmiente a Trump sobre traslado de uranio a EE.UU. en medio de negociaciones

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Irán negó de forma categórica las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que el uranio enriquecido iraní sería trasladado a territorio estadounidense como parte de las negociaciones en curso. Desde Teherán, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que esa posibilidad “no ha sido planteada” y descartó cualquier transferencia del material nuclear.

La reacción iraní llega luego de que Trump declarara que su país trabajaría con Irán para recuperar el uranio enriquecido tras los bombardeos de 2025 y llevarlo a Estados Unidos. “Lo traeremos de vuelta a Estados Unidos”, dijo el mandatario, al referirse al material que, según él, quedó en instalaciones afectadas por ataques conjuntos con Israel.

Sin embargo, Baqaei fue enfático al rechazar esa versión. “El uranio enriquecido de Irán no va a ser transferido a ningún lugar”, aseguró en la televisión estatal, al tiempo que insistió en que ese tema nunca ha formado parte de las conversaciones. Según explicó, las negociaciones se centran en resolver el conflicto y el levantamiento de sanciones, no en el manejo del material nuclear iraní.

El cruce de declaraciones evidencia las diferencias clave entre ambas partes en torno al futuro del programa nuclear iraní. Antes de los ataques de 2025, la Agencia Internacional de Energía Atómica estimaba que Irán poseía unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Desde entonces, el organismo no ha podido verificar el estado de esas reservas debido a restricciones impuestas por Teherán.

Mientras Washington sostiene que busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares, el gobierno iraní mantiene que su programa tiene fines civiles. En paralelo, Trump insistió en que un acuerdo está “muy cerca” y que solo faltan detalles formales, aunque no descartó nuevas gestiones diplomáticas en los próximos días.

Sobre posibles incentivos económicos, el mandatario estadounidense negó reportes de que su país planee liberar fondos iraníes congelados a cambio del uranio. “No hay intercambio de dinero”, afirmó. En contraste, Baqaei subrayó que el levantamiento de sanciones y compensaciones por daños de guerra siguen siendo prioridades para Irán.

Otro punto crítico es el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Aunque se ha producido una reapertura parcial tras la reciente desescalada regional, Estados Unidos mantiene su presencia naval en la zona, mientras Irán advierte que responderá ante cualquier intento de bloqueo prolongado.

Pese al optimismo expresado por Trump, el desmentido iraní deja en evidencia que no hay consenso sobre aspectos centrales del acuerdo, especialmente en lo relativo al destino del uranio enriquecido, uno de los temas más sensibles de la negociación entre ambos países.

FUENTE: N DIGITAL