La sensacional historia de Junior Caminero continúa: «siento que soy un niño soñando despierto»

Tras la rutilante victoria 12-1 por la vía del nocaut de República Dominicana sobre Países Bajos, un joven de 22 años y 246 días, sigue viviendo algo que le cuesta creer si es real o solo producto de su imaginación.

Es Junior Caminero, el bateador designado dominicano que en la parte baja del quinto episodio pegó su segundo cuadrangular del Clásico Mundial. Un torneo que para él es como una película de la cual no quiere salir.

» Yo siento que soy un niño soñando despierto. De verdad que ponerte esta camiseta, representar tu país, algo muy especial para mí» dijo Caminero tras el partido en el que pegó un cuadrangular de tres carreras. El antesalista de los Rays de Tampa Bay puso a viajar la pelota 424 pies.

En los dos partidos que ha jugado Dominicana, Caminero batea para .571 (de 7-4) con cinco remolcadas y un OPS astronómico de 2.054, el segundo mejor de todo el Clásico Mundial.

No lo subestimaron

Con su victoria, Dominicana empata a dos triunfos por bando la serie contra Países Bajos, el único rival en la historia del torneo contra el que los quisqueyanos no tenían una serie particular empatada o a su favor.

La clave para el joven antesalista, fue la preparación previa al partido, sin tener a menos a los holandeses.

«Nos preparamos demasiado bien. Sin importar a quién tengamos que enfrentar, nosotros tenemos que ir con la misma energía, no nos confiamos de nadie, sea Países Bajos o no.Tenemos que dar 100% cada uno de nosotros y tratar de ejecutar sobre cada error que ellos nos regalan y dar lo mejor», sentenció.

Caminero tendrá otra oportunidad de ampliar su fantástica actuación en el Clásico Mundial, cuando a las 12 del mediodía de este lunes 9, República Dominicana se enfrente a Israel.

Un triunfo duartiano le otorgaría al equipo nacional su pase directo a la ronda de cuartos de final del torneo internacional.

FUENTE: DL