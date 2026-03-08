CLÁSICO MUNDIAL DE BEÍSBOL

La sensacional historia de Junior Caminero continúa: «siento que soy un niño soñando despierto»

Caminero batea para .571 con cinco remolcadas y un OPS de 2.054, el segundo mejor de todo el Clásico Mundial

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 horas
16 Se lee en 1 minuto

Tras la rutilante victoria 12-1 por la vía del nocaut de República Dominicana sobre Países Bajos, un joven de 22 años  y 246 días, sigue viviendo algo que le cuesta creer si es real o solo producto de su imaginación.

Es Junior Caminero, el bateador designado dominicano que en la parte baja del quinto episodio pegó su segundo cuadrangular del Clásico Mundial. Un torneo que para él es como una película de la cual no quiere salir.

» Yo siento que soy un niño soñando despierto. De verdad que ponerte esta camiseta, representar tu país, algo muy especial para mí» dijo Caminero tras el partido en el que pegó un cuadrangular de tres carreras. El antesalista de los Rays de Tampa Bay puso a viajar la pelota 424 pies.

En los dos partidos que ha jugado Dominicana, Caminero batea para .571 (de 7-4) con cinco remolcadas y un OPS astronómico de 2.054, el segundo mejor de todo el Clásico Mundial.

No lo subestimaron

Con su victoria, Dominicana empata a dos triunfos por bando la serie contra Países Bajos, el único rival en la historia del torneo contra el que los quisqueyanos no tenían una serie particular empatada o a su favor.

La clave para el joven antesalista, fue la preparación previa al partido, sin tener a menos a los holandeses.

«Nos preparamos demasiado bien. Sin importar a quién tengamos que enfrentar, nosotros tenemos que ir con la misma energía, no nos confiamos de nadie, sea Países Bajos o no.Tenemos que dar 100% cada uno de nosotros y tratar de ejecutar sobre cada error que ellos nos regalan y dar lo mejor», sentenció.

Caminero tendrá otra oportunidad de ampliar su fantástica actuación en el Clásico Mundial, cuando a las 12 del mediodía de este lunes 9República Dominicana se enfrente a Israel.

Un triunfo duartiano le otorgaría al equipo nacional su pase directo a la ronda de cuartos de final del torneo internacional.

FUENTE: DL

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 horas
16 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Soto afirma vive uno de los momentos más bonitos de su carrera al jugar con RD en el Clásico Mundial

Hace 15 minutos

Dominicanos inundan el LoanDepot Park en apoyo a la selección en el Clásico Mundial

Hace 19 minutos

Santiago Matías realiza el lanzamiento de honor en el juego RD vs. Países Bajos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Hace 4 horas

RD aplasta a Países Bajos 12-1 y envía un mensaje de fuerza en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Hace 4 horas
Botón volver arriba