RD aplasta a Nicaragua 12-3 y enciende la ilusión en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Por El Veedor Digital

Miami, Estados Unidos. La selección de República Dominicana debutó con autoridad en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras imponerse con contundencia 12 carreras por 3 ante Nicaragua en el loanDepot Park de Miami, en un partido que despertó el orgullo y la emoción de miles de dominicanos dentro y fuera del estadio.

El conjunto quisqueyano mostró desde temprano su poder ofensivo, aunque el inicio del partido fue más reñido de lo esperado. Nicaragua logró sorprender en las primeras entradas y llegó a colocar presión en el marcador, aprovechando algunos momentos de descontrol del abridor dominicano Cristopher Sánchez. Sin embargo, la ofensiva dominicana respondió rápidamente para empatar el juego y comenzar a inclinar la balanza a su favor.

A partir de la mitad del encuentro, el poder del bate dominicano se hizo sentir con fuerza. Julio Rodríguez, Junior Caminero y Oneil Cruz conectaron cuadrangulares que desataron la euforia en las gradas y consolidaron el dominio de la novena caribeña. En especial, el jonrón de tres carreras de Cruz y el rally de seis anotaciones en la octava entrada terminaron de sellar la victoria dominicana.

El partido reunió a más de 35 mil fanáticos en el estadio, quienes fueron testigos de una demostración ofensiva que dejó claro el potencial del equipo dominicano en esta edición del torneo internacional. En total, la alineación quisqueyana sumó 14 imparables, con varios jugadores aportando múltiples hits durante el encuentro.

Tras este triunfo, la República Dominicana inicia con récord de 1-0 en el Grupo D, enviando un mensaje claro al resto de las selecciones participantes: el equipo caribeño llega al torneo con la firme intención de luchar por el título mundial.

La victoria no solo representa un gran comienzo deportivo, sino también un motivo de celebración para la fanaticada dominicana, que sigue soñando con ver nuevamente a su selección levantar el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol.

Con talento de Grandes Ligas y una ofensiva explosiva, la escuadra quisqueyana demuestra que está preparada para competir al más alto nivel y mantener viva la pasión por el béisbol, el deporte que une y llena de orgullo a todo un país.