República Dominicana derrota con contundencia a Israel 10-1 en el Clásico Mundial de Béisbol

Miami, Florida, 09/03/2026. La selección de República Dominicana (equipo nacional de béisbol) ofreció este lunes una demostración de poder ofensivo al derrotar 10 carreras por 1 a Israel en el World Baseball Classic 2026, partido disputado en el loanDepot Park ante una multitud de más de 28,700 fanáticos.

La gran figura del encuentro fue el estelar dominicano Fernando Tatis Jr., quien conectó un grand slam de aproximadamente 400 pies y terminó el partido con seis carreras impulsadas, liderando la contundente ofensiva quisqueyana.

Un ataque temprano que definió el partido

El momento clave llegó en la segunda entrada, cuando República Dominicana llenó las bases tras varios boletos consecutivos. Un boleto con las bases llenas produjo la primera carrera del juego, y segundos después Tatis Jr. castigó al pitcheo israelí con un jonrón con las bases llenas que puso el marcador 5-0, desatando la euforia de los fanáticos dominicanos presentes en Miami.

Desde ese momento, el conjunto caribeño mantuvo el control absoluto del partido. La ofensiva dominicana siguió produciendo carreras hasta cerrar el encuentro con 10 anotaciones, 7 imparables y ningún error, mientras Israel apenas pudo responder con una carrera y dos hits.

Pitcheo sólido y dominio total

El cuerpo de lanzadores dominicano también cumplió una actuación destacada. El abridor Brayan Bello se llevó la victoria desde el montículo, limitando la ofensiva israelí y manteniendo el control del juego desde las primeras entradas.

La única carrera de Israel llegó en la cuarta entrada, pero no fue suficiente para frenar el dominio dominicano.

Dominicana asegura su clasificación

Con este triunfo, República Dominicana aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Además, el equipo dominicano mantiene una impresionante producción ofensiva en el torneo, acumulando 12, 12 y 10 carreras en sus primeros tres partidos, una señal clara del poder de su alineación.

Orgullo y expectativa

La victoria reafirma el peso histórico de República Dominicana en el béisbol internacional y fortalece las expectativas de los fanáticos que sueñan con ver al equipo conquistar nuevamente el título del Clásico Mundial.