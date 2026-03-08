Santiago Matías realiza el lanzamiento de honor en el juego RD vs. Países Bajos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El empresario y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, realizó este domingo el lanzamiento de honor previo al partido entre República Dominicana y Países Bajos en el LoanDepot Park de Miami, como parte de la jornada del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Matías, conocido popularmente como “Alofoke”, fue invitado a participar en el tradicional primer lanzamiento, una ceremonia simbólica que se realiza antes del inicio de los encuentros y que en esta ocasión contó con la presencia de miles de fanáticos que acudieron al estadio para apoyar a la selección dominicana.

El también comunicador dominicano subió al montículo minutos antes del inicio del partido, protagonizando un momento que fue aplaudido por el público presente en el estadio de los Miami Marlins, sede de varios de los encuentros del torneo internacional.

El gesto resalta la presencia de figuras influyentes de la comunidad dominicana en eventos deportivos de gran magnitud, especialmente en una ciudad como Miami, donde reside una amplia diáspora quisqueyana que sigue de cerca la participación del equipo nacional en el torneo.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 reúne a varias de las principales selecciones del mundo y se ha convertido en uno de los eventos más importantes del calendario internacional del béisbol, con la participación de grandes estrellas de las Grandes Ligas. ⚾

