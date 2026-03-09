CLÁSICO MUNDIAL DE BEÍSBOL

Soto afirma vive uno de los momentos más bonitos de su carrera al jugar con RD en el Clásico Mundial

El pelotero dominicano Juan Soto aseguró estar viviendo uno de los momentos más bonitos de su carrera al representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Me siento contento, gracias a Dios pude ejecutar”, expresó el pelotero luego de que su jonrón resultara decisivo en el partido de este domingo, donde República Dominicana venció 12×1 a Países Bajos.

Soto también destacó que el equipo dominicano tiene grandes oportunidades en la competencia y afirmó que a la selección aún le queda un largo camino por recorrer en el torneo.

