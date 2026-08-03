Beisbol mexicano Dany Vásquez protagoniza violenta pelea durante juego entre Toros y Acereros: estas son las consecuencias que enfrentará

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La Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) anunció este lunes la suspensión inmediata e indefinida del jugador venezolanao Dany Vásquez, de los Toros de Tijuana, tras ayer haber iniciado una pelea durante el tercer juego de la serie frente a los Acereros de Monclova.

“El jugador Dany Vásquez, del club Toros de Tijuana, es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB Banorte por los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana”, se lee en un comunicado de prensa.

La LMB Banorte manifestó que reprueba cualquier tipo de agresión o acto de violencia dentro del terreno de juego, al considerar que estas conductas son incompatibles con los principios de juego limpio y respeto al rival que promueve la organización.

“La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”, sostuvo.

https://elveedordigital.com/wp-content/uploads/2026/08/Dany-Vasquez-protagoniza-violenta-pelea-durante-juego-entre-Toros-y-Acereros-estas-son-las-consecuencias-que-enfrentara.mp4 Dany Vásquez protagoniza violenta pelea durante juego entre Toros y Acereros: estas son las consecuencias que enfrentará

Asimismo, informó que continúa analizando la conducta del resto de los peloteros que participaron en la trifulca para determinar si ameritan sanciones adicionales.

“La LMB Banorte se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente”, se agrega en el documento.

Fuente: Hoy.