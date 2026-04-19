Conoce cuál infección de transmisión sexual está relacionada con infarto y AVC

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La sífilis está en aumento en Estados Unidos, y con ella la amenaza que una infección no tratada a largo plazo podría suponer para la salud cardíaca de una persona, según un nuevo estudio.

La enfermedad de transmisión sexual (ETS) duplica el riesgo de la ruptura de vasos sanguíneos y aumenta drásticamente sus probabilidades de ictus y infarto, informaron los investigadores el 13 de abril en JAMA Network Open.

«Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en EE. UU. y, con el aumento reciente de los casos de sífilis, esta asociación es algo que todos los profesionales que tratan a pacientes de alto riesgo deben conocer», dijo el investigador principal Eli Tsakiris, estudiante de medicina en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en un comunicado de prensa.

Las tasas de sífilis han aumentado considerablemente en Estados Unidos, con casos reportados que han incrementado más del 80% entre 2018 y 2023, según los investigadores en notas de fondo.

La infección es causada por la bacteria Treponema pallidum y se propaga por contacto sexual.

La sífilis puede curarse fácilmente, y los antibióticos existentes son en gran medida efectivos, según los investigadores. A veces, una sola inyección de penicilina es suficiente para eliminar la enfermedad.

Fuente: N Telemicro