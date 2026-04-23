«Denuncien la violencia»: El pedido de Abinader a mujeres maltratadas en RD

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El presidente Luis Abinader y la Dirección de Desarrollo Social Supérate dialogaron este jueves con familias beneficiarias para evaluar el impacto de los programas de protección social y acompañamiento sociofamiliar.

En este encuentro el mandatario exhortó a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar denunciar el abuso, mientras usuarios del programa pidieron al presidente mayor inclusión para personas con discapacidad.

Abinader hace llamado a denunciar la violencia, mientras personas con discapacidad piden mayor inclusión.

Este espacio de diálogo contó con la asistencia de unas 6,000 personas beneficiarias de los subsidios Aliméntate, Bonogas, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad, programas que buscan garantizar la protección social de las familias en condición de vulnerabilidad.

Durante su intervención el mandatario hizo un llamado a denunciar la violencia. Estos programas impactan a más de 1 millón 400 mil familias a las cuales se les da acompañamiento sociofamiliar y orientación, algunos presentes pidieron al Gobierno mayor inclusión a las personas con discapacidad.

El objetivo de este encuentro es escuchar a las familias para una toma de decisiones cada vez más focalizada, además de fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia un modelo de protección, que responda de manera oportuna a las distintas realidades del país.

Fuente: NT