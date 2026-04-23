Incautan 1,708 kilos de cocaína frente a Pedernales en operación conjunta

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Un total de 1,708 kilogramos de cocaína fueron incautados frente a las costas de Pedernales, en una operación conjunta que involucró a autoridades dominicanas con apoyo internacional, según informó la la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación en X, la droga era transportada en una embarcación rápida que fue interceptada en aguas cercanas a Pedernales, como parte de labores de interdicción marítima.

La operación fue respaldada por inteligencia de la JIATF-S y contó con la colaboración de unidades aéreas y marítimas, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), autoridades de Colombia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Coordinación internacional clave

Las autoridades destacaron que la cooperación entre países ha sido determinante para frenar el tráfico de drogas en el Caribe, una de las principales rutas utilizadas por redes del narcotráfico.

El operativo forma parte de una estrategia regional para interceptar cargamentos antes de que lleguen a territorio continental.

“Cada decomiso salva vidas”, indicaron, al resaltar el impacto de estas acciones en la seguridad regional.

Fuente: N Digital