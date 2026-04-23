Drogas

Incautan 1,708 kilos de cocaína frente a Pedernales en operación conjunta

Jefry Sanchez Send an email Hace 7 minutos
16 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Un total de 1,708 kilogramos de cocaína fueron incautados frente a las costas de Pedernales, en una operación conjunta que involucró a autoridades dominicanas con apoyo internacional, según informó la la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación en X, la droga era transportada en una embarcación rápida que fue interceptada en aguas cercanas a Pedernales, como parte de labores de interdicción marítima.

La operación fue respaldada por inteligencia de la JIATF-S y contó con la colaboración de unidades aéreas y marítimas, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)autoridades de Colombia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Coordinación internacional clave

Las autoridades destacaron que la cooperación entre países ha sido determinante para frenar el tráfico de drogas en el Caribe, una de las principales rutas utilizadas por redes del narcotráfico.

El operativo forma parte de una estrategia regional para interceptar cargamentos antes de que lleguen a territorio continental.

“Cada decomiso salva vidas”, indicaron, al resaltar el impacto de estas acciones en la seguridad regional.

Fuente: N Digital

Jefry Sanchez Send an email Hace 7 minutos
16 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Arrestan a “Piku” y “El Wa” en Loma de Cabrera; le incautan distintas drogas y pistola

Hace 1 día

Policía decomisa drogas, equipos de comunicación, máquinas tragamonedas y detiene a varios en SDN

Hace 1 semana

Someten a agente por intentar ingresar drogas a prisión de Mao

Hace 1 semana

Apresan individuo con drogas, dinero y motocicleta en sector Canasta, San Cristóbal

Hace 1 semana
Botón volver arriba