CNN firma un convenio con la Universidad de Navarra para formar a futuros periodistas

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La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha firmado un convenio de colaboración con CNN Academy, la unidad educativa de la cadena estadounidense CNN, para la formación de futuros periodistas a través de un programa internacional.

Según ha indicado la Universidad de Navarra este miércoles en un comunicado, «esta experiencia inmersiva combina entrenamiento digital, inteligencia artificial y simulaciones de alta exigencia profesional, una formación híbrida complementaria a sus clases habituales».

Los estudiantes del grado de Periodismo tendrán un mes de preparación en línea de 13 sesiones en el ‘CNN Academy Hub’, un curso presencial intensivo con profesionales de la cadena en el campus de Pamplona y una semana de simulación profesional diseñada para trabajar coberturas informativas de situaciones de conflicto y catástrofes humanitarias.

Además, los profesores de la Facultad recibirán formación especializada y sesiones con periodistas de la cadena, con el objetivo de transferir metodologías, dinámicas de simulación y buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial aplicada al periodismo.

«La alianza se enmarca en la apuesta estratégica por el periodismo que la Facultad ha impulsado durante el último año, rediseñando el plan de estudios del grado de Periodismo y reforzando la formación práctica de los alumnos y la conexión con entidades internacionales», ha señalado la Universidad de Navarra.

La facultad navarra se convierte así en el único socio académico de la cadena internacional en España.

La decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, ha subrayado que este convenio «refuerza el compromiso con una formación exigente y conectada con la realidad profesional».

«Nuestros estudiantes aprenderán directamente de periodistas internacionales cómo trabajar en contextos de alta presión, integrar inteligencia artificial en las rutinas informativas y mantener los estándares éticos en entornos complejos», ha detallado.

Por su parte, el director de CNN Academy, Sebastian Laver, ha destacado que la alianza entre CNN Academy y la Universidad de Navarra «refleja su objetivo de invertir en la próxima generación de periodistas y narradores de historias».

«Al asociarnos con la Universidad de Navarra estamos tendiendo un puente significativo entre la excelencia académica y las realidades de una redacción global, en un momento en el que el periodismo de confianza nunca ha sido más importante», ha declarado.

Fuente: EFE