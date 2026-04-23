Periodistas en Lara exigen libertad plena y el fin de la asfixia informativa #22Abr

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En un ambiente de firmeza y unidad gremial, las autoridades del periodismo en el estado Lara alzaron su voz este miércoles 22 de abril para denunciar el sistemático asedio que sufren los comunicadores sociales en Venezuela. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Lara, las voceras Lesbia Aguilera y Liz Gascón presentaron un balance alarmante sobre la libertad de prensa al inicio de este 2026.

La Secretaria General encargada del CNP Lara, Lesbia Aguilera, señaló que el gremio no se encuentra en condiciones de celebrar sus próximas fechas aniversarias mientras persista la vulneración de derechos fundamentales. La meta establecida por el CNP es clara, lograr que para el mes de junio no quede un solo periodista tras las rejas ni con expedientes abiertos por cumplir con su labor de informar a la ciudadanía.

El limbo de las medidas cautelares

Por su parte, Liz Gascón, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la región, denunció una estrategia de «asfixia judicial» que mantiene a más de 20 periodistas bajo en zozobra. Gascón explicó que, aunque algunos no están en calabozos, permanecen en un «limbo jurídico» debido a medidas cautelares, prohibiciones de salida del país y regímenes de presentación que actúan como una mordaza invisible.

La vocera sindical exigió que las amnistías no sean aplicadas de manera selectiva, demandando que se extiendan a todos los profesionales que hoy enfrentan procesos judiciales sin fundamentos reales, más allá de la criminalización de la noticia.

El bloqueo de las fuentes oficiales

Un punto de convergencia en ambas declaraciones fue la denuncia sobre el «muro de silencio» impuesto por las instituciones públicas. Aguilera hizo un llamado a los directivos de centros asistenciales, como el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, y a otros entes de servicios básicos para que dejen de ocultar las estadísticas y la realidad social.

Las representantes coincidieron en que el acceso a la información pública no es una concesión del funcionario, sino un derecho constitucional. «El periodista necesita acceder a las fuentes para contrastar la realidad; negar los datos es negar el derecho del pueblo a estar informado», subrayaron.

Coalición estratégica por la libertad

Para enfrentar este escenario de hostilidad, se anunció la consolidación de una alianza estratégica conformada por el CNP Lara, el SNTP, el Círculo de Reporteros Gráficos y el Movimiento Vinotinto. Bajo la asesoría jurídica del Dr. Alexis Ramos y la visión estratégica del Licenciado Alfredo Álvarez, este frente común buscará no solo la defensa legal de los perseguidos, sino también la reconstrucción de espacios dignos para el ejercicio del periodismo en un contexto de extrema precariedad laboral.

La rueda de prensa concluyó con la promesa de mantener una agenda de movilización constante hasta que el respeto a la Ley del Ejercicio del Periodismo sea una realidad tangible en el estado Lara.