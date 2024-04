Francis Cruz, el actor que le tomó fotografías a Joaquín Balaguer y que ahora lo lleva al teatro

El escritor y dramaturgo Rafael Morla, autor de la obra teatral “El Gallo”, que trata pasajes íntimos del estadista y varias veces presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer (1906-2002) y el actor Francis Cruz, quien interpreta al conocido político, tienen sus historias particulares con el también escritor y poeta.

Ambos la compartieron al contar a la prensa lo acontecido sobre el nacimiento de la obra “El Gallo”, bajo la dirección de Fausto Rojas y la dramaturgia de Rafael Morla, que a partir del 25 de abril subirá a escena en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La afición del actor Francis Cruz hacia la figura de Balaguer nace con su pasión por la fotografía. Corrían los años 1996 y 1997, época en que había concluido su período presidencial, y “El doctor”, como también se le conocía en el país, no había perdido la costumbre de caminar en el parque Mirador Sur.

Todas las tardes Balaguer, totalmente ciego, era acompañado por un séquito de seguridad y caminaba en El Mirador. También, todas las tardes, durante esa época, Francis llegaba hasta allí con su cámara para intentar fotografiar al exmandatario.

La suerte le llegó un día que con su cámara, que poseía un largo lente, llamó la atención de la seguridad, que le impedía fotografiar a Balaguer. Recuerda que a medida que el nonagenario se acercaba, él levantaba la voz para que este lo escuchara, y así fue. Balaguer se ocupó de que el joven se acercara, tomara las fotografías y sin Francis esperarlo sostuvieron una interesante conversación.

“No recuerdo cuántos minutos estuvimos conversando, aquí me atrevo a hacer algunas preguntas y él me responde como era usar Joaquín Antonio Amparo Balaguer Ricardo. Eso me marcó, fue un encuentro inesperado y accidental… y ahí comienza la fantasía, y comencé a pensar qué hubiese pasado, si me hubiese montado en ese carro, qué tanto habríamos hablado”, se preguntó el actor, que con esta caracterización celebra sus 30 años en las tablas.

Rafael Morla, Francis Cruz y Fausto Rojas durante el encuentro de prensa en el bar del Teatro Nacional. Con el dramaturgo Rafael Morla sucedió que este se negaba a escribir sobre el personaje de Balaguer, y es que aunque no vivió en los conocidos sangrientos 12 años del expresidente, sus padres, excomunistas, si padecieron “la mano férrea” con la que gobernó “El doctor” esos tres períodos (1966-1978). Su padre casi muere en una de las prisiones de la época, y debido a eso se negaba a escribir prejuiciado sobre el famoso personaje.

“El abc de todo dramaturgo es que no debemos tener prejuicios en torno a los personajes, no debemos ser juez y parte a la hora de crear un personaje. Con Balaguer yo tenía bastante prejuicios y por eso fue un reto para mí”, confesó Morla.

DE LA PIEZA

Al revelar el desarrollo de la pieza, Morla explicó que el monólogo “El Gallo” no surgió como una idea suya, ya que la idea original es de Francis Cruz. Es una historia que se ha escrito basándonos en el diálogo con el creador del personaje y su director Fausto Rojas.

“Estuve a punto de decir que no. No quería meterme a trabajar un texto sobre Joaquín Balaguer, me rehusaba. Como dramaturgo esto es completamente subjetivo, no me gusta ficcionalizar la historia, lo respeto a quienes lo hacen, entonces me encontraba con ese dilema, cómo voy a hacer una dramaturgia experimental, completamente libre y creativa basada en un personaje histórico, tan complejo de nuestra historia contemporánea”, se preguntó Morla.

Explicó que este es un personaje tan poliédrico, multifacético, de muchas aristas, por lo que significó un reto tan grande por el cual llegó a sentir miedo, pero al final decidió emprender el proyecto.

«El Gallo« es una visión libre del personaje Joaquín Balaguer, no trata un período completo de la historia del conocido estadista, sino que parte de la visión de ese personaje, en donde se expone al hombre político, el poeta, el ser humano con defectos y virtudes.

Morla resaltó que otro elemento importante característico de este monólogo a nivel dramatúrgico es que rompe o pretende romper con la estructura del drama, del conflicto tradicional.

“Trabajé en la estructura basada en el fragmento y del pastiche, pasar del presente al pasado, incluso en futuro, otras de las carme apoye en el concepto de ucronía, una visión alternativa de la historia. Cómo hubiese sido la historia, si hubiese sido diferente, me preguntaba qué hubiese pasado, si Balaguer hubiese fallecido en 1975”.

SINOPSIS

“El Gallo” trata de pasajes íntimos del estadista, escritor, poeta, político y varias veces presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer (1906-2002), por primera vez en las tablas del teatro dominicano.

Del lecho de muerte al escritorio, escribiendo en su página en blanco, lo revelamos en su espejo, desvelando sus intimidades y desafíos, contrastando las luces y sombras del enigmático hombre de poder, nacido en RD, que gobernó el país por 22 años y quien sirvió durante tres décadas a la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Las funciones de “El Gallo”, que transforma a Francis Cruz en Joaquín Balaguer, continuarán el viernes 26 y sábado 27 de abril a las 8:30 de la noche, y domingo 28 a las 6:30 de la tarde, para cerrar cartelera el siguiente fin de semana, del 2 al 5 de mayo en los mismos horarios.

