Gremios y organizaciones sindicales convocan a marcha nacional por Día del Trabajador

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Santo Domingo.- Varias organizaciones sindicales que conforman el Comité Unitario 1ro de Mayo, anunciaron una gran marcha nacional el próximo viernes, al conmemorarse el Día Internacional del Trabajador.

Este próximo primero de mayo alrededor de una docena de organizaciones sindicales se lanzarán a las calles en reclamo de diversas reivindicaciones para los trabajadores.

La movilización se producirá mientras en el Congreso continúan los debates sobre la reforma al Codigo Laboral, y las supuestas pretensiones de modificar el articulo que habla sobre la cesantía.

Entre las demandas del Comité Unitario 1ro Mayo, también se encuentra la aplicación de la indexación salarial, la reforma a la ley de seguridad social, entre otras.

Los participantes también manifestarán en rechazo del proyecto minero Romero, en las comunidades de Hondo Valle, en la provincia de San Juan de la Maguana.

La marcha partirá desde la plaza Mauricio Baez a las 10 de la mañana y concluirá en el Palacio Nacional. Es todo, retorno contigo.

Fuente: Telemicro