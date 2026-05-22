Motoconchistas piden diferenciar trabajadores honestos de grupos violentos en medio de tensiones viales

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En las últimas semanas, el país ha sido escenario de varios enfrentamientos violentos protagonizados por motoconchistas, una situación que evidencia la falta de control de algunos integrantes de este gremio de transporte que operan en las principales vías del territorio nacional.

Mercedes Lorenzo, presidenta de la Asociación Nacional de Mototaxistas (Asnamott VIP). Foto: Elieser Tapia.

Mercedes Lorenzo, presidenta de la Asociación Nacional de Mototaxistas (Asnamott VIP), expresó que la población debe conservar una postura neutra con los casos de violencia registrados en el país, ya que los motoconchistas que se prestan para acciones delictivas no representan el actuar de todos los integrantes del gremio.

«El motorista de trabajo no se presta para delinquir. El que se para a las seis de la mañana a sentarse en una parada, a veces por dos y tres horas, es porque no quiere delinquir», enfatizó la titular de Asnamott VIP, quien tiene más de veinte años en el servicio.

Requisitos para trabajar en una parada

Asociación Nacional de Mototaxistas (Asnamott VIP). Foto: Elieser Tapia.

La dirigente del gremio de transporte informó que los ciudadanos que deseen formar parte de la ruta deben tener todos sus documentos actualizados y presentar copia de la licencia de conducir, de su documento de identidad y electoral, de la matrícula o carta de ruta, así como la copia del seguro.

Lorenzo lamentó los recientes enfrentamientos, citando el fallecimiento de Deivy Abreu Quezada, de 41 años, conductor de un camión del ayuntamiento de Santiago, quien fue atacado por una turba de motoristas hasta provocarle la muerte con un arma blanca.

ASNAMOTT VIP. Foto: Elieser Tapia.

Además, señaló que los integrantes del gremio están debidamente identificados, trabajan por turnos y poseen un código registrado en la plataforma «semáforo RD«, que les permite al usuario identificarlos.

Santos Castro Cornielle. Foto: Elieser Tapia.

Santos Castro Cornielle, quien tiene 23 años en la ruta Asnamott VIP, explicó que los recientes enfrentamientos protagonizados por motoristas violentos no son perdonables «en ningún sentido», ya que empañan el buen accionar de quienes mantienen buena conducta y trabajan para sustentar a sus familias.

«Hay que identificar el motoconcho original, que vive del día a día honradamente para llevar el sustento a su casa, del otro motorista que se viste de motoconcho para delinquir», advirtió Castro.

Motociclistas de ruta La Caleta denuncian costo de operación

Frelin Lebrón, integrante de la ruta Moto-Taxi Retorno La Caleta. Foto: Elieser Tapia.

Frelin Lebrón, un trabajador que forma parte de la ruta Moto-Taxi Retorno La Caleta, denunció los costos de operación impuestos por los encargados, quienes, aseguró, exigen el pago de 1,300 pesos semanales, presupuesto que supera el ingreso que perciben a diario, un aproximado de 1200 pesos.

«Esta parada está para pagar ahora mismo 800 pesos semanales. Están abusando con nosotros los propietarios de turno», aseveró.

Lebrón también refutó la medida planteada por las autoridades que exige el uso del casco protector, tanto para el motorista como para los pasajeros.

«¿Qué pasajero se va a poner un caso sudado de otra persona? Nadie. Que nos ayuden, que tengan compasión de nosotros los motoristas», agregó.

Manuel, motorista de la ruta Moto-Taxi Retorno La Caleta. Foto: Elieser Tapia.

Manuel, otro motoconchista de la misma ruta, explicó que los operadores mantienen medidas estrictas de ingreso como el papel de buena conducta, para evitar que sus colaboradores presenten comportamientos inadecuados con los demás integrantes.

Motoristas de la ruta Moto-Taxi Retorno La Caleta. Foto: Elieser Tapia.

«Esta misma parada, a la cual pertenezco, está bien organizada hasta ahora. Como usted puede notar, tenemos chalecos, estamos bien identificados con el nombre de la parada donde conchamos y estamos tratando de que se mejore aún más», precisó.

Uso de casco protector

Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) defendió el uso de cascos de protección homologados en los motoristas del país, para reducir el riesgo de muerte en los siniestros viales.

Según sus estadísticas, el 65% de los motociclistas fallecen durante accidentes de tránsito y el 70% de los incidentes registrados se debe a la ausencia del casco protector.

«La ley es muy clara que dice que el conductor debe tener un casco y también el pasajero. Ese es el debate que algunos no entienden, que el rol de quien hace políticas públicas es de protegerlos a ellos mismos», enfatizó Morrison durante una entrevista con Roberto Cavada.

Casos de agresión recientes

El enfrentamiento más reciente que ha conmocionado a la población ocurrió ayer cuando una turba de motoristas agredió a un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), mientras trasladaba estudiantes hacia un centro educativo, en un hecho ocurrido en el sector Café de Herrera, Santo Domingo Oeste.

El hecho se produjo cuando el conductor del transporte escolar, Henrry González, rozó a una motocicleta, exacerbando los ánimos de los motoristas presentes, quienes le causaron heridas en el rostro.

A este caso se suma el deceso de José Osvaldo Silverio Polanco, un motoconchista asesinado presuntamente por un compañero de parada en el sector La Vieja Barquita, en Sabana Perdida.

Estos enfrentamientos forman parte de una ola de violencia registrada en un corto período de tiempo, en medio de constantes denuncias por violaciones a las leyes de tránsito cometidas por motociclistas, especialmente cuando el flujo vehicular se ralentiza en calles y avenidas del país.

Fuente: El Día