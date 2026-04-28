Ricardo de los Santos defiende la minería tras paro en San Juan contra proyecto de GoldQuest

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Tras la huelga general de 24 horas realizada en la provincia San Juan de la Maguana en rechazo al proyecto minero de la empresa GoldQuest, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este martes la actividad minera y afirmó que puede coexistir con la agricultura sin inconvenientes.

El legislador, representante de la provincia Sánchez Ramírez, reiteró su postura a favor de la explotación minera al considerar que se trata de una actividad “indispensable en la vida moderna”.

“He sido muy coherente: soy pro minería, porque sin la minería la vida del hombre hoy día sería invivible”, expresó, al tiempo que cuestionó a quienes se oponen a estos proyectos mientras consumen productos derivados de la industria extractiva.

De los Santos sostuvo además que no existe incompatibilidad entre la minería y la producción agrícola, poniendo como ejemplo su provincia, donde opera el proyecto de la minera Barrick Gold. Indicó que en los próximos días presentará estadísticas comparativas entre Sánchez Ramírez y San Juan, asegurando que su demarcación muestra mayor productividad en varios rubros.

En materia ambiental, reconoció que toda actividad minera genera impacto, pero aseguró que este puede ser controlado si se ejecuta de forma responsable. “Cuando hay una explotación minera, todo el mundo sabe que hay un impacto ambiental, pero cuando se hace de forma responsable, se controla a su mínima expresión”, señaló.

Las declaraciones se producen luego de que diversos sectores sociales de San Juan paralizaran sus actividades en rechazo al proyecto que GoldQuest desarrolla en la zona de Romero. La empresa, por su parte, informó que se encuentra en fase de exploración y estudios de impacto ambiental para determinar la viabilidad del proyecto.

En medio del debate, el presidente Luis Abinader emitió los decretos 236-26 y 285-26 orientados a impulsar el desarrollo integral de la provincia San Juan en los ámbitos económico y social.

Fuente: NT