Canasta básica RD aumenta entre RD$1,407 y RD$3,061 en marzo 2026, lo que contradice al gobierno

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El incremento de la canasta básica en República Dominicana por estratos socioeconómicos osciló entre RD$1,407 y RD$3,061 en marzo de 2026, respecto al mismo mes de 2025, según datos del Banco Central dominicano (BCRD). Este comportamiento contradice las afirmaciones del gobierno de que no se han producido alzas de precios tras los conflictos en Medio Oriente y la ejecución del su plan.

En marzo de este año —un mes después del estallido del conflicto— todos los quintiles de ingreso en los que el Banco Central clasifica el costo de una canasta de más de 300 bienes y servicios esenciales registraron aumentos, evidenciando una presión inflacionaria generalizada que impacta a toda la población.

En el segmento de la población de menores ingresos (quintil 1), la canasta pasó de RD$27,943.51 en marzo de 2025 a RD$29,350.98 en marzo de 2026, lo que representa un aumento de 5.03 %, equivalente a RD$1,407.47.

Los insumos básicos para los hogares que se encuentran en el quintil 2 aumentaron un 5.24 % en el período analizado, al pasar de RD$36,316.18 a RD$38,220.69, para una variación absoluta de RD$1,904.51.

La población ubicada en el quintil 3 experimentó un alza de 4.89 %, ya que el costo de los artículos básicos pasó de RD$42,876.18 a RD$44,970.61, lo que indica un incremento de RD$2,094.43.

Por otro lado, los hogares de ingresos medios presentan un aumento de 4.40 % en su canasta. Los datos indican que pasó de RD$49,766.27 a RD$51,957.39, lo que implica que este grupo debe destinar RD$2,191.12 adicionales para satisfacer sus necesidades elementales.

Finalmente, en los hogares de mayores ingresos el aumento es de 4.02 %. En este caso, la canasta de bienes y servicios pasó de RD$76,109.75 a RD$79,171.23, para un alza de RD$3,061.48.

Impacto canasta desigual

Aunque los quintiles más altos registran mayores incrementos en términos absolutos, el impacto relativo es más fuerte en los hogares de menores ingresos, donde el gasto en alimentos y bienes básicos representa una mayor proporción del ingreso disponible.

Los datos también reflejan que la brecha entre el quintil más bajo y el más alto continúa ampliándose. En marzo de 2026, la diferencia supera los RD$49,800 mensuales, frente a unos RD$48,100 en igual mes de 2025, lo que evidencia que la desigualdad en el costo de vida no cede.

Las autoridades han sostenido que las medidas implementadas han logrado contener los efectos de la crisis internacional sobre los precios internos. Sin embargo, las cifras muestran que los costos aumentaron precisamente en el período posterior al inicio del conflicto, lo que sugiere que el impacto externo no ha sido completamente neutralizado.

Si bien factores como el alza en combustibles, transporte y alimentos a nivel internacional inciden en la economía local, los datos del BCRD reflejan que el costo de vida sigue una trayectoria ascendente.

Los números son consistentes: el costo de la vida aumentó en todos los niveles de ingreso, con mayor presión relativa sobre los hogares más pobres. Esto reabre el debate sobre el poder adquisitivo, la efectividad de las medidas de contención y la capacidad real de los ingresos para sostener el nivel de vida de la población.

Comerciantes

El presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas y Empresarios Emprendedores, Apolinar Leyva, indicó a El Nacional que productos como el café en sobre pasaron de RD$35 a RD$40 en los establecimientos populares, mientras que la libra pasó de RD$360 a RD$430.

«Aparte del café, también los artículos desechables experimentaron un alza de un 20 %, dígase vasos, cucharas y platos. Asimismo, los huevos registraron un leve incremento en la última semana», expresó.

Productos estables

El dirigente explicó que el abastecimiento es estable en el país. No ha ocurrido escasez de ningún producto. Además, precisó que los productos agropecuarios mantienen sus precios.

«Todos los productos agrícolas se mantienen, entiéndase: la cebolla, la papa, el ajo, las habichuelas, el arroz, entre otros», dijo.

Fuente: El Nacional