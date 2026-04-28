Presidenta de la Cámara de Cuentas dice que el aumento salarial era un incentivo por la carga de trabajo

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La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, aseguró que la resolución núm. ADM-2026-017 no implicaba un aumento salarial, sino un incentivo vinculado a la carga laboral y al desempeño institucional.

“No hemos hablado en ningún momento de salarios, hemos hablado de una motivación, un incentivo por el trabajo tan arduo que ha hecho la Cámara de Cuentas”, dijo Polanco.

Polanco ha defendido que la medida respondía a la necesidad de motivar al personal ante la carga de trabajo, señalando que se trataba de una compensación por dedicación y jornadas extendidas. En ese contexto, la institución explicó que el ajuste buscaba reconocer el esfuerzo del equipo y mejorar la productividad, en medio de una dinámica de trabajo intensificada.

La resolución ADM-2026-017, emitida el 13 de marzo de 2026, contemplaba incrementos en las compensaciones de entre un 25 % y hasta un 50 %, lo que generó fuertes críticas públicas y cuestionamientos sobre su legalidad, especialmente por su posible contradicción con el artículo 140 de la Constitución, que prohíbe a funcionarios aumentarse beneficios durante su propio período.

Si se aprobaba el incremento, la presidenta del pleno, Emma Polanco Melo, pasaría de ganar alrededor de RD$423,500 a superar los RD$630,000 mensuales. Mientras, los demás miembros, cuyos sueldos rondaban los RD$379,000, ahora recibirían entre RD$560,000 y RD$570,000 al mes.

Ante ese escenario, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana decidió dejar sin efecto la disposición. En la carta enviada al Senado, el órgano indicó que la revocación se realizó “atendiendo la situación económica mundial y la posición de austeridad nacional asumida por el Estado”, además del rechazo generado.

La medida fue revertida tras la presión mediática y política, en un contexto donde diversos sectores consideraron que, aunque se presentara como incentivo, el ajuste podía interpretarse como un aumento de beneficios para los propios miembros del pleno.

Fuente: Panorama