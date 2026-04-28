Salud

«Es una equivocación grave»: Colegio Médico aclara error de identidad en publicaciones sobre caso Senasa

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El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este martes que el doctor José Natanael Vázquez Bello ha sido erróneamente vinculado en publicaciones recientes relacionadas con el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La entidad explicó que algunos medios nacionales utilizaron de manera equivocada la fotografía del galeno para ilustrar informaciones sobre el apresamiento del imputado Ángel Luis Guzmán Vázquez, quien supuestamente fue detenido cuando se disponía a salir del país.

El gremio médico calificó la situación como una equivocación grave y reiteró su compromiso con la defensa de la integridad moral y profesional de sus miembros, al tiempo que solicitó a los medios de comunicación corregir el error y verificar adecuadamente la información antes de su difusión.

Fuente: Cachicha

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