Intrant obtiene máxima puntuación en monitoreo de portales de transparencia

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) alcanzó 20 meses continuos con calificación de 100 puntos en el monitoreo de portales de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, consolidando un desempeño sostenido en el cumplimiento de los estándares de publicación de informaciones oficiales.

De acuerdo con una nota de prensa, el resultado forma parte de las evaluaciones periódicas que miden el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en las instituciones del Estado, en apego a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y a los lineamientos establecidos por la DIGEIG.

El informe más reciente indica que, el INTRANT obtuvo el 100 % de cumplimiento en todos los indicadores evaluados, garantizando la disponibilidad, actualización y accesibilidad de la información contenida en su portal institucional.

Entre los renglones evaluados se incluyen Compras y Contrataciones, Gestión Financiera, Datos Abiertos, Acceso a la Información Pública, Recursos Humanos, Planificación Estratégica, Cumplimiento Normativo y Ética Gubernamental, áreas fundamentales para la rendición de cuentas y la supervisión ciudadana.

Este desempeño continuo durante 20 meses refleja la implementación de procesos internos orientados a fortalecer la organización institucional, la trazabilidad de las operaciones y la apertura en la gestión pública.

El director ejecutivo, Milton Morrison, señaló que estos resultados responden a una política institucional enfocada en la transparencia como eje transversal de la gestión.

“Este resultado refleja un trabajo constante orientado a garantizar el acceso a la información y a fortalecer la confianza en la institución”, expresó.

El funcionario indicó que el INTRANT ha priorizado la estandarización de procesos, la actualización permanente de los contenidos publicados y el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos para la divulgación de información pública.

Asimismo, la institución reafirmó que continuará impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia activa y la mejora continua de sus mecanismos de rendición de cuentas, en coordinación con los órganos rectores del Estado.

Con este desempeño, el INTRANT consolida un modelo de gestión basado en la apertura, la integridad y la eficiencia, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la administración pública.

Fuente: el Nuevo Diario