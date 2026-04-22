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Sospechoso de la muerte de la bebé de 7 meses en tiroteo en Brooklyn alega que iba dirigido al padre

Las cámaras de seguridad captaron a Greene y su cómplice buscando a su objetivo en el complejo Bushwick Houses antes del ataque

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El principal sospechoso del tiroteo ocurrido a inicios de abril en Brooklyn, que dejó muerta a la bebé de 7 meses Kaori Patterson-Moore, aseguró a la policía que el verdadero objetivo del ataque era el padre de la menor, a quien habría intentado asesinar en represalia por un presunto tiroteo ocurrido el día anterior.

De acuerdo con las autoridades, Amuri Greene, de 21 años, confesó haber disparado el arma que terminó impactando fatalmente a la niña mientras se encontraba en su cochecito el pasado 1 de abril. En el mismo hecho también resultó herido el hermano de la víctima, de apenas 2 años.

Según el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Joseph Kenny, el sospechoso sostiene que actuó luego de que Jamari Patterson, padre de los menores, supuestamente le disparara previamente en las cercanas Marcy Houses.

No obstante, la policía ha puesto en duda esta versión, al no encontrar evidencia que confirme que dicho ataque haya ocurrido.

Investigación del tiroteo

Las investigaciones apuntan a que Greene y su presunto cómplice, Matthew Rodríguez, de 18 años, recorrieron en una pasola el complejo Bushwick Houses en busca directa del padre de los niños. «Es evidente que estaban cazando a alguien», afirmó Kenny, reforzando la hipótesis de que se trató de un ataque dirigido.

FUENTE: DIARIO LIBRE.

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