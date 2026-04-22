ACIS y DGII fortalecen diálogo estratégico para impulsar la eficiencia tributaria y el clima de inversión



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 30 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 4 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Santiago, República Dominicana. — En un esfuerzo por consolidar un sistema tributario más eficiente,

equitativo y alineado con las necesidades del aparato productivo, la Asociación de Comerciantes e

Industriales de Santiago (ACIS) sostuvo un encuentro de alto nivel con la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), encabezada por su director general, Pedro Urrutia Sangiovanni.

Durante la reunión, la delegación de la ACIS, liderada por su presidente, Marcos Santana, reafirmó el

compromiso del sector empresarial de la región norte de colaborar activamente con la administración

tributaria, promoviendo una gestión más ágil, transparente, justa y orientada al servicio del

contribuyente.

El encuentro sirvió como plataforma para abordar temas clave vinculados al fortalecimiento del clima

de negocios en la República Dominicana. Entre los principales puntos discutidos, se destacó la

necesidad de profundizar en la automatización de los servicios tributarios, reducir la carga burocrática

y agilizar procesos críticos como la compensación de saldos a favor, la respuesta a recursos de

reconsideración, la disminución de los tiempos en auditorías de campo y la emisión oportuna de

certificaciones.

Asimismo, se planteó la importancia de consolidar la seguridad jurídica mediante la unificación de

criterios administrativos, con el objetivo de generar mayor previsibilidad y confianza para la inversión

nacional y extranjera. En ese mismo sentido, se enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la

formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a través de la optimización

del Régimen Simplificado de Tributación (RST) y el acompañamiento técnico en la implementación de

la facturación electrónica.

El presidente de la ACIS destacó que estos planteamientos responden a un espíritu de diálogo

constructivo, señalando que una administración tributaria eficiente constituye un pilar fundamental para

el desarrollo económico sostenible. De su lado, el director de la DGII expresó la disposición de la

institución de impulsar soluciones que permitan equilibrar la recaudación fiscal con la estabilidad

financiera de las empresas.

En el encuentro también participaron Bernardo Espinosa, tesorero de la ACIS, y Máximo Zapata,

coordinador de comunicación, quienes coincidieron en la relevancia de mantener canales de

comunicación abiertos entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad del país.

Por parte de la DGII, acompañaron al director general los subdirectores Guarionex De la Cruz (Gestión

de Cumplimiento), Hamlet Gutiérrez Mota (Facilitación y Servicios) y Joel Polanco (Fiscalización),

quienes aportaron desde sus respectivas áreas técnicas al desarrollo de la agenda.

Este acercamiento reafirma el compromiso conjunto de avanzar hacia un sistema tributario moderno,

eficiente y alineado con las demandas del crecimiento económico sostenible de la República

Dominicana.

Dirección de Comunicaciones