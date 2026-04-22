ACIS y DGII fortalecen diálogo estratégico para impulsar la eficiencia tributaria y el clima de inversión
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RESUMEN
Santiago, República Dominicana. — En un esfuerzo por consolidar un sistema tributario más eficiente,
equitativo y alineado con las necesidades del aparato productivo, la Asociación de Comerciantes e
Industriales de Santiago (ACIS) sostuvo un encuentro de alto nivel con la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), encabezada por su director general, Pedro Urrutia Sangiovanni.
Durante la reunión, la delegación de la ACIS, liderada por su presidente, Marcos Santana, reafirmó el
compromiso del sector empresarial de la región norte de colaborar activamente con la administración
tributaria, promoviendo una gestión más ágil, transparente, justa y orientada al servicio del
contribuyente.
El encuentro sirvió como plataforma para abordar temas clave vinculados al fortalecimiento del clima
de negocios en la República Dominicana. Entre los principales puntos discutidos, se destacó la
necesidad de profundizar en la automatización de los servicios tributarios, reducir la carga burocrática
y agilizar procesos críticos como la compensación de saldos a favor, la respuesta a recursos de
reconsideración, la disminución de los tiempos en auditorías de campo y la emisión oportuna de
certificaciones.
Asimismo, se planteó la importancia de consolidar la seguridad jurídica mediante la unificación de
criterios administrativos, con el objetivo de generar mayor previsibilidad y confianza para la inversión
nacional y extranjera. En ese mismo sentido, se enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la
formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a través de la optimización
del Régimen Simplificado de Tributación (RST) y el acompañamiento técnico en la implementación de
la facturación electrónica.
El presidente de la ACIS destacó que estos planteamientos responden a un espíritu de diálogo
constructivo, señalando que una administración tributaria eficiente constituye un pilar fundamental para
el desarrollo económico sostenible. De su lado, el director de la DGII expresó la disposición de la
institución de impulsar soluciones que permitan equilibrar la recaudación fiscal con la estabilidad
financiera de las empresas.
En el encuentro también participaron Bernardo Espinosa, tesorero de la ACIS, y Máximo Zapata,
coordinador de comunicación, quienes coincidieron en la relevancia de mantener canales de
comunicación abiertos entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad del país.
Por parte de la DGII, acompañaron al director general los subdirectores Guarionex De la Cruz (Gestión
de Cumplimiento), Hamlet Gutiérrez Mota (Facilitación y Servicios) y Joel Polanco (Fiscalización),
quienes aportaron desde sus respectivas áreas técnicas al desarrollo de la agenda.
Este acercamiento reafirma el compromiso conjunto de avanzar hacia un sistema tributario moderno,
eficiente y alineado con las demandas del crecimiento económico sostenible de la República
Dominicana.
Dirección de Comunicaciones