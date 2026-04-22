República Dominicana se destaca en innovación tecnológica regional durante evento en Panamá

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La República Dominicana tuvo una destacada participación en el evento Panamá Puente Digital 2026, celebrado los días 16 y 17 de abril en la Ciudad de Panamá, donde se reunieron líderes de innovación, académicos y tomadores de decisiones de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El encuentro consolidó a la capital panameña como un punto clave para el debate sobre transformación digital y computación avanzada, abordando temas estratégicos para el desarrollo tecnológico de la región.

Participación dominicana

La delegación dominicana estuvo encabezada por el ingeniero José Aquino Cepeda, fundador de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos (Bigdatado), quien presentó importantes reflexiones sobre los desafíos éticos y prácticos en la implementación de modelos de lenguaje y analítica avanzada en el contexto caribeño.

Durante su participación, Aquino Cepeda ofreció la conferencia magistral titulada “Big Data y ML: una mirada desde el uso de ChatGPT y DeepSeek”, en la que explicó cómo herramientas como ChatGPT y DeepSeek están transformando el enfoque tradicional del Machine Learning.

Destacó que estas tecnologías han evolucionado de simples asistentes a sistemas capaces de procesar lógica compleja y optimizar infraestructuras de datos.

Asimismo, presentó la ponencia “Del Dato a la Decisión”, centrada en la importancia de convertir grandes volúmenes de información en acciones concretas dentro de las organizaciones. “No se trata solo de acumular datos, sino de transformarlos en activos estratégicos que generen valor real”, expresó el especialista.

Agenda y cierre

Como parte de la agenda, el evento incluyó una pre-jornada desarrollada en el Centro Regional Universitario de Panamá Este, en Chepo, donde se promovió el acercamiento de la ciencia de datos a estudiantes y comunidades académicas, incentivando la formación en programación y analítica.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la colaboración regional en materia tecnológica, destacando el papel de la República Dominicana y de iniciativas como Bigdatado como actores clave en el impulso de la ciencia de datos en el Caribe.

FUENTE: NOTICIAS SIN.