Residentes de la avenida Ecológica protestan frente al Palacio Nacional contra desalojos

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Santo Domingo.– Residentes de la avenida Ecológica se manifestaron la mañana de este martes frente al Palacio Nacional en rechazo a los desalojos que, según denunciaron, se están ejecutando en esa zona de Santo Domingo Este.

Con títulos de propiedad en mano, los manifestantes exigieron la intervención del presidente Luis Abinader, a quien solicitaron detener los operativos y evaluar su situación, alegando que podrían quedar desamparados pese a contar con documentación legal de sus terrenos.

Durante la protesta, los comunitarios también arremetieron contra el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, a quien acusaron de actuar de manera injusta en su contra y de no ofrecer alternativas viables ante los desalojos.

“Le pedimos al presidente que se apiade de nosotros, que vea nuestros documentos y detenga esto antes de que más familias queden en la calle”, expresaron algunos de los afectados.

Los denunciantes aseguran que los desalojos se están realizando sin un proceso claro de diálogo ni soluciones habitacionales, lo que ha generado incertidumbre entre decenas de familias que residen en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una respuesta oficial sobre las denuncias ni sobre la continuidad de los operativos en la avenida Ecológica.

Fuente: De Ultimo Minuto