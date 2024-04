Carlos Peña: Gens daría a haitianos ilegales 30 días para salida voluntaria de RD

Send an email

La ideología de los partidos de derecha está primordialmente basada en la estricta defensa a la integridad nacional y a los valores patrios. Con el partido Generación de Servidores (Gens), este concepto escala a la imperiosa necesidad de resolver la problemática de la migraciónirregular del país.

Un gobierno de Carlos Peña tomaría la medida de emplazar a los ciudadanos que se encuentren en estatus migratorio ilegal (especialmente a los haitianos), para que abandonen voluntariamente el territorio dominicano.

“En el momento de nuestra instalación como presidente le diremos a todos los ilegales en República Dominicana que tienen 30 días para retirarse de nuestro territorio de manera voluntaria, al término de estos 30 días realizaremos las más grandes deportaciones que se hayan realizado en todo el continente americano”, expresó.

«Es esta medida dolorosa o perder la nación; hoy la estamos perdiendo y no solo en el tema cultural y étnico, sino también de manera física… Estábamos a punto de perder Dajabón por la traición de Abinader»

Carlos Peña

Candidato presidencial Gens

Peña indicó que esta iniciativa es la única manera de garantizar la soberanía del país, en un contexto en el que la crisis haitiana se agudiza.

Otras de las iniciativas que oferta esta agrupación opositora es la de fortalecer el control fronterizocon una serie de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la vigilancia y presencia militar de la zona.

“Hacemos el compromiso de construir un muro funcional, por encima del cual puedan transportarse nuestras Fuerzas Armadas para supervisar la frontera; vamos a contratar servicios satelitales paraque en tiempo real podamos ver todo lo que está ocurriendo en toda nuestra frontera y cada dominicano en su celular tendrá una aplicación para acceder a las imágenes del satélite”, puntualizó.

Estas propuestas forman parte de uno de los ejes transversales de la hoja de gobierno del pastor Carlos Peña.

Contenido audiovisual

Gens es un partido de derecha con fuertes valores cristianos y una lucha férrea contra la llamada “agenda 2030”. Sus posturas nacionalistas son conocidas por salvaguardar a la familia como tradicionalmente se conoce.

Esta aspiración va acompañada de un claro discurso de rechazo contra el contenido vulgar que se difunde en las plataformas digitales y cree en los medios convencionales.

En relación al contenido urbano y lenguaje soez en la música moderna, el candidato presidencial de esta agrupación política, Carlos Peña aseguró que en su gestión se perseguirán los contenidos que promuevan antivalores o corrompan las buenas costumbres.

“Yo no puedo permitir, si tengo la posibilidad de evitarlo, que a través de un material audiovisual se esté corrompiendo a nuestra gente, no lo vamos a permitir en nuestro gobierno. El materialaudiovisual que corrompa a nuestra población, no podrá circular por las vías tradicionales”, destacó.

En esa línea, añadió que se dará seguimiento estricto a las plataformas de streaming para restringir las películas que puedan “deformar la mentalidad de nuestra gente”.

“Vamos a cuidar nuestras tradicionesjudeo-cristianas y vamos a proteger a nuestros niños de esos atentados globalistas que quieren atacarles”, dijo.

Peña reiteró que su partido está comprometido con defender a la familiadominicana y el derecho que tienen los padres de educar a sus descendientes.

Rechaza derechos para LGBTIQ+

“Vamos a borrar de todas las leyes, de todos los reglamentos, decretos, resoluciones, todo lo que verse sobre la ideología de género y sobre la creación de una familia diferente a la que tradicionalmente conocemos”, de esta manera Carlos Peña sustenta su posición contra las reivindicaciones a la comunidad LGBTIQ+. El pastor evangélico agregó que de ninguna manera se le otorgarán al colectivo garantías que no estén contempladas en la Constitución dominicana. “No le daremos el derecho de poder contraer matrimonios entre ellos mismos, no le daremos el derecho a adoptar niños, no le daremos el derecho de adoctrinar a nuestros niños y, como dominicanos, tampoco necesitan otra bandera”, puntualizó. El dirigente valoró que su incursión en las actividades políticas se debe a que estas decisiones afectan cada vez más a las iglesias y a la familia.

Familia y empleo: ejes principales del Gens

Generación de Servidores (Gens) tiene una propuesta de gobierno compuesta por dos ejes fundamentales que se enfocan en mejorar la calidad de vida y resolver los principales problemas de la sociedad.En primer lugar, se encuentra el punto de la familia que consiste en un conjunto de políticas públicas destinadas al fortalecimiento, promoción y desarrollo de la primera institución de la sociedad. El propósito de estas iniciativas es eliminar o desarraigar toda práctica ideológica que atente contra la concepción de familia tradicional dominicana.La creación de empleos es el objetivo que inspira el segundo eje de gobierno de este partido de derecha. La meta sería la generación de dos millones de empleos y el planteamiento estaría acompañado de ejecutorias como la sustitución o eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). A continuación, se resumen brevemente los ejes trascendentales de esta propuesta gubernamental:

Seguridad ciudadana. La principal estrategia de esta organización para combatir los altos indicadores de inseguridad del país, consiste en sacar de situación vulnerable y apartar de las actividades delictivas a los jóvenes es.

Seguridad social. Para mejorar el sistema de Seguridad Social, Gens promueve la eliminación de las aseguradoras de riesgos de salud y fondos de pensión (ARS y AFP).

Seguridad nacional. Algunas de las medidas de este punto son: deportaciones masivas, la construcción de un muro multifuncional y fortalecimiento de resguardo en la frontera.

Seguridad alimentaria. Este gobierno impulsaría la industria agropecuaria local y restringiría las exenciones de alimentos de alta producción nacional.

Bienes y servicios. Gens planea fortalecer sectores como el turismo y abaratar servicios fundamentales.

Fuente: DL