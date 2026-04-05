¿Cómo valora usted el desempeño de las autoridades durante el operativo de Semana Santa 2026?

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Desde El Veedor Digital

Santo Domingo, 05 de abril. Durante el asueto, el Estado desplegó decenas de miles de efectivos y voluntarios, miles de puestos de socorro, ambulancias, embarcaciones y unidades de asistencia en carreteras, playas y balnearios. A eso se sumaron restricciones a fiestas masivas, control del transporte de carga, alertas meteorológicas, refuerzo hospitalario y operativos de retorno seguro. El discurso oficial fue claro: prevenir tragedias y preservar vidas.

Sin embargo, el balance público no ha sido uniforme. El más reciente boletín oficial disponible reportó 70 accidentes, 77 afectados, seis muertos por tránsito, dos por inmersión y 200 intoxicaciones alcohólicas en el período cubierto, con las motocicletas otra vez como principal foco de riesgo. A la vez, casos como el de Boca Chica dejaron preguntas sobre la ejecución de algunas medidas: hubo orden y presencia oficial, pero también quejas por acceso, comunicación deficiente y reventa de pases.

Con este panorama, abrimos la conversación a nuestros lectores: ¿cómo valora usted el desempeño de las autoridades durante la Semana Santa 2026 en República Dominicana? La encuesta busca recoger opiniones sobre prevención, control del tránsito, manejo de balnearios, asistencia de emergencia, comunicación con la ciudadanía y trato al público.