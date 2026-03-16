¿Debe Albert Pujols volver a dirigir a la selección dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol?

El debate vuelve a surgir entre los fanáticos del béisbol dominicano tras el reciente enfrentamiento entre la Selección de Béisbol de la República Dominicana y la Selección de Béisbol de Estados Unidos, en medio de las conversaciones sobre el futuro del equipo rumbo al próximo World Baseball Classic.

Uno de los nombres que vuelve al centro del debate es el de la leyenda dominicana Albert Pujols. El exjugador de Grandes Ligas estuvo al frente del conjunto dominicano en el Clásico Mundial de 2026, torneo en el que el equipo llegó con una de las plantillas más talentosas del campeonato, aunque no logró avanzar a la siguiente ronda.

Desde entonces, la discusión se ha mantenido entre fanáticos y analistas deportivos. Algunos consideran que Pujols merece otra oportunidad para demostrar su capacidad como dirigente, destacando su liderazgo y la experiencia que acumuló durante su carrera en las Grandes Ligas. Otros, en cambio, entienden que la selección dominicana podría optar por una nueva dirección técnica de cara al próximo torneo.

Mientras se acerca el próximo Clásico Mundial de Béisbol, el tema vuelve a generar conversación entre los seguidores del béisbol en el país.