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¿Apoyas la decisión de Faride de prohibir las fiestas masivas durante la Semana Santa 2026?

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Desde El Veedor Digital

Santo Domingo, D.N, 26/03/2026. La decisión de Faride Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía ha encendido el debate en todo el país. La disposición que prohíbe las fiestas masivas durante la Semana Santa 2026 ya provoca reacciones divididas entre quienes la ven como una medida de prevención y quienes la consideran un golpe directo contra la economía de miles de personas que dependen de esta temporada.

Para un sector, la medida busca evitar accidentes, descontrol y situaciones lamentables en días de alta movilidad. Pero para otros, representa un exceso que afecta a comerciantes, organizadores de eventos, dueños de negocios y comunidades turísticas que esperaban esta fecha para recuperarse económicamente.

La gran pregunta ahora es si esta decisión realmente salvará vidas o si terminará castigando a quienes viven del movimiento de Semana Santa.

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