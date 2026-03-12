¿Favorece usted que se cambie la Constitución para que Abinader y Danilo puedan aspirar en el 2028?

Desde El Veedor Digital

El debate sobre la posibilidad de habilitar al presidente Luis Abinader y al expresidente Danilo Medina para participar en las elecciones presidenciales de 2028 vuelve a tomar fuerza en el escenario político dominicano.

Actualmente, la Constitución de la República Dominicana establece límites claros a la reelección presidencial. Desde la reforma constitucional aprobada en 2015 y reafirmada en modificaciones posteriores, un presidente solo puede gobernar dos períodos consecutivos de cuatro años y no puede volver a postularse después.

En el caso del presidente Luis Abinader, fue electo en 2020 y reelegido en 2024, por lo que su actual mandato terminará en 2028, considerado su segundo y último período consecutivo permitido por la Constitución.

Además, la reforma constitucional proclamada en 2024 reforzó este límite y estableció una cláusula para impedir una tercera candidatura presidencial consecutiva, con el objetivo de evitar la permanencia prolongada en el poder.

Incluso, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso que buscaba permitir la repostulación de Abinader en 2028, ratificando la disposición constitucional que lo impide.

Por otro lado, el expresidente Danilo Medina, quien gobernó entre 2012 y 2020, también se encuentra impedido constitucionalmente para aspirar nuevamente a la presidencia bajo las reglas actuales, ya que cumplió los períodos consecutivos permitidos por la Carta Magna.

Sin embargo, algunos sectores políticos y ciudadanos han planteado la posibilidad de reformas constitucionales o habilitaciones políticas, lo que ha generado debate sobre democracia, institucionalidad y alternancia en el poder.